〈美股盤後〉華爾街等待基建計畫細節 蘋果微軟領道瓊收黑

美國避險基金 Archegos Capital 爆倉危機傳出後週二 (30 日) 金融股反彈，但隨著十年期美債殖利率觸及 2020 年 1 月來最高，科技股表現不佳。

蘋果和微軟領跌，華爾街正在等待美國總統拜登基礎設施計畫的細節，美股四大指數小幅收黑，道瓊自歷史高位滑落逾 100 點。

拜登將前往匹茲堡發表演說，外界預料他將詳述一項美國基礎設施和製造業計畫，規模可能高達 4 兆美元。美國 3 月非農就業報告數據將於本週五公布。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續發燒，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.28 億例，死亡數突破 279 萬例，美國累計確診超過 3038 萬例，累計死亡數超過 55 萬。

美國和 13 個國家 / 地區發表聯合聲明，抨擊新冠病毒起源研究被嚴重延遲，並且無法獲得完整的原始數據和樣本表示共同的關注。

週二 (30 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 104.41 點，或 0.31%，收 33,066.96 點。

標普 500 指數下跌 12.54 點，或 0.32%，收 3,958.55 點。

那斯達克指數下跌 14.25 點，或 0.11%，收 13,045.39 點。

費城半導體指數下跌 10.08 點，或 0.33%，收 3,044.55 點。

標普 11 大板塊僅非必需消費、金融和工業板塊收紅，必需消費、資訊科技和公用事業領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王多收黑。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.23%；臉書 (FB-US) 下跌 0.97%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.033%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.66%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.44%。

道瓊成分股漲跌互見。安進 (AMGN-US) 下跌 2.04%；默克 (MRK-US) 下跌 1.66%；高盛 (GS-US) 上漲 1.93%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 1.21%；開拓重工 (CAT-US) 上漲 1.22%。

費半成分股多收低。應用材料 (AMAT-US) 上漲 0.84%；美光 (MU-US) 下跌 0.058%；AMD (AMD-US) 下跌 1.48%；英特爾 (INTC-US) 下跌 1.13%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 0.59%；高通 (QCOM-US) 下跌 0.88%。

台股 ADR 以中華電信獨弱。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.58%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.50%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 3.13%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.33%。

個股消息

亞馬遜工會投票結束，阿拉巴馬州的工人將在亞馬遜美國倉庫建立有史以來第一個工會代表，亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 0.66%。

特斯拉最近拿下 200 萬美元的合約，向美國提供 10 輛電動半卡車和 2 個「Megacharger」充電樁。此外，特斯拉與豐田汽車正在考慮共同開發小型 SUV 平台。特斯拉 (TSLA-US) 上漲 3.98% 至每股 635.62 美元。

蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.23% 至每股 119.90 美元。蘋果宣布將於 6 月 7 日至 11 日以虛擬方式召開 2021 蘋果 WWDC 全球開發者大會。

投資者對美國避險基金倒閉的影響並未蔓延至大盤感到振奮，富國銀行周二在一份聲明中則表示，富國銀行並沒有因解除與 Archegos Capital Management 的關係而蒙受損失。富國銀行 (WFC-US) 上漲 2.44%。

經濟數據

美國 1 月 FHFA 房價指數月增率報 1.0%，預期 1.3%，前值自 1.1% 上調至 1.2%

美國 3 月諮商會消費者信心報 109.7，預期 96.0，前值 91.3

華爾街分析

十年期美債一度觸及 14 個月高點 1.776% 後下滑，美國財富管理銀行的全球投資策略師 Tom Hainlin 說：「這有兩個面向觀察，一是出於對通膨的擔憂，還是對經濟的樂觀態度？」

Evercore ISI 分析師在給客戶的一份報告中寫道：「推動股市走高的重大利多，以及推動股市進入、期間和現在走出疫情的力量依然存在，投資者似乎了解到，更快的增長、不斷上升的獲利增長預期、企業借貸成本低，以及被壓抑的消費者需求，將推動市場進一步上漲。」

Evercore ISI 預計，股市已經反映出經濟增長預期，漲勢正在放緩。