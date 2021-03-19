〈財報〉聯邦快遞Q3獲利大爆發 盤後勁揚4.3%

聯邦快遞（FDX-US）周四（18 日）公布優於預期的財報，獲利猛增 153%、營收優於市場預期，且執行長看好電子商務與國際快遞服務「在可預見的未來保持相當高成長」，激勵盤後股價勁揚 4.3%。

2021 會計年度 Q3（截至 2 月 28 日止）財報關鍵數據

調整後 EPS：3.47 美元 vs. 3.3 美元（Refinitiv 分析師預測）

淨利：9.39 億美元

營收：215 億美元 vs. 199.7 億美元（Refinitiv 分析師預測）

聯邦快遞第三季營收年增 23% 至 215 億美元，優於 Refinitiv 分析師預測的 199.7 億美元。調整後淨利從去年同期的 3.71 億美暴增 153% 至 9.39 億美元；經調整後每股獲利為 3.47 美元，優於分析師預估的 3.3 美元。

聯邦快遞財務長 Michael Lenz 表示，第三季亮麗的業績反映出，公司業務在前所未有的旺季中呈持續成長態勢。

在截至 2 月 28 日的一季當中，聯邦快遞的陸運物流包裹數量成長 25%，大部分是電商物流與假日訂單，預計直到今年 11 月 30 日為止的季度，陸運包裹數量還會增加 29%。

疫情帶來強勁的需求，聯邦快遞也將運送費用逐步提高，並且實施數量限制與收取額外費用。

不過 2 月美國暴風雪影響導致許多地區難以正常作業，包括聯邦快遞在田納西州曼菲斯的主要集貨中心，因此增加人力，但送貨仍延誤，導致該季營業利益折損 3.5 億美元。

公司展望

聯邦快遞執行長 Frederick Smith 表示，即使疫苗推出，網路購來帶來的快遞需求仍將延續，電子商務與國際快遞服務「將在可預見的未來保持相當高成長」。

聯邦快遞預估第四季 (止於五月底) 每股獲利約落在 17.60 至 18.20 美元區間，不包括員工退休計畫、債務再融資、重組與交易成本調整。

華爾街預計調整後每股獲利約為 17.56 美元。