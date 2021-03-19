〈財報〉缺櫃衝擊！Nike Q3營收成長減速 盤後跌近4%

Nike(NKE-US) 近期亮麗的營運表現在上季遇挫，涵蓋購物旺季的 2021 會計年度第 3 季獲利雖然優於市場預期，但供應鏈瓶頸導致商品無法送抵最主要的北美市場，削弱營收成長力道，該公司提供的全年度營收預估增幅也遜於市場所料，周四 (18 日) 盤後股價跌近 4%。

Nike 預測全年度營收成長幅度將介於「low-to-mid-teens」（十位數前段至中段，約 11-16%），略遜於 Refinitiv 分析師預估的 15.9%。

Nike 第 3 季獲利勁增 71% 至 14.5 億美元，折合每股盈餘 90 美分，優於 FactSet 預估的 76 美分，營收則從去年度同期的 101 億美元攀升到 103.6 億美元，遜於市場預估的 110 億美元。

由於疫情導致門市關閉，Nike 營收連衰兩季，直到第 2 季營收恢復成長，更以 112 億美元改寫單季新高紀錄，該季包含黑色星期五的業績。

Nike 的第 3 季統計 12 月 1 日到 2 月 28 日的營運，因此包含年底購物旺季，但該季營收成長卻減速，問題出在供應鏈瓶頸，商品無法從亞洲工廠運送到最重要的北美市場。根據財報聲明，Nike 供應鏈中斷的問題和 COVID-19 疫情有關，北美和歐洲中東 (EMEA) 市場中斷情形尤其明顯。

以地區區分，Nike 上季北美營收下滑 11%。Nike 在財報中說：「主因在於全球貨櫃船短缺，美國港口壅塞，導致第 3 季的庫存流動延誤了三周以上，影響出貨時間表。」

Nike 的網路業績成長也減速，第 3 季數位銷售年增 59%，從第 2 季的 84% 減緩，也遜於第 1 季和去年第 4 季約 80% 的增幅。至於 Nike 積極發展的直接面對消費者業務在第 3 季成長 20%，也從第 2 季的 32% 成長率下滑。

Nike 盤後股價一度重挫 5.7%，截稿前跌幅收斂至 3.9%。稍早美股收盤時段以每股 143.17 美元作收，下跌 1.2% ，過去一年仍累計上漲 110%。

Stifel 分析師本周曾警告，供應鏈物流可能是 Nike 營收面臨的近期挑戰，但維持「買進」評等和 168 美元的目標價。