〈能源盤後〉長賜輪連4日卡海運樞紐 原油漲逾4% 但WTI本週收低

週五 (26 日) 交易，原油期貨價格收高，長榮海運巨型貨櫃輪「長賜輪」阻塞蘇伊士運河進入第四日，狹窄蘇伊士運河的是波斯灣石油的運輸關鍵，因無法確定何時能移除「長賜輪」，導致能源資產的近期前景複雜化。

另一方面，歐洲部分地區因應疫情而延長封城時間，意味著對能源產品的需求減少。

這兩件事讓原油價格大起大落，自 WTI 原油和 Brent 原油本週稍早跌入修正領域後 (即自近期高點至少下跌 10%)，原油價格就一直容易受到重要新聞的影響。

Sevens Report Research 共同編輯 Tyler Richey 表示，「本週石油市場的基本面已經惡化，因為對消費者需求的估計已遭下修，但蘇伊士運河受阻帶來近期的不確定性撐住價格，不使其出現實質性下跌。」

5 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 2.41 美元或 4.1%，收每桶 60.97 美元。該期貨價格週四下跌 4.3%，吐回週三 5.9% 大部分漲幅。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 2.62 美元或約 4.2%，收每桶 64.57 美元。該期貨價格週四下跌 3.8%，再前一日收漲 6%。

根據最近月契約，WTI 原油期貨價格本週下跌約 0.8%、Brent 原油期貨價格本週上漲 4 美分。

目前尚不清楚蘇伊士運河受阻會持續多久，但一些專家預期可能要數週的時間而非數日。《華爾街日報》報導，航運經紀人 Braemar ACM 公司新加坡油輪分析主管 Anoop Singh 表示，「現在看來，這需要數週的時間。」

根據 EIA 數據，2017 年估計 9% 全球海運石油交易量與約莫 8% 全球液態天然氣交易量經蘇伊士 - 地中海管道運輸。

路透社報導，先前傳聞長賜輪可望最快週六晚間移除，這讓能源價格下跌奠定基礎，但爾後其日本船東正榮汽船已否認此說法。

「這場運輸噩夢對市場的影響應該限於地區性實體市場，因為全球原油庫存仍居於歷史高位，即使蘇伊士運河這關鍵運輸路線被封鎖數週，石油的主要消費國也能依靠當地健康的庫存來吸收供應中斷的衝擊。」Richey 說。

EIA 週三公布，美國上週原油庫存連續第五週上升，目前約近 5.03 億桶，或約較每年此時庫存水準的 5 年均線高出 6%。

貝克休斯（Baker Hughes BKR）週五的數據顯示，本週活躍的美國石油鑽機數量增加了 6 台，達到 324 台，顯示產量上升的潛力。

儘管原油供應量充沛，交易者仍聚焦「歐洲封城讓基本面惡化的情形，以及隨後遭下修的中期消費者需求估值。」Richey 說。

但高盛分析師週五報告指出，「這場油價下跌遠遠超過了石油基本面的變化。」他們預期，雖然歐盟多數地區會重啟封城到 4 月底，但這對運輸的衝擊可能不大。

高盛預期，進入第三季全球需求會較第一季增加 450 萬桶 / 日，這較先前估計少了 80 萬桶 / 日。

分析師還預期，OPEC + 今年春季將減緩增產，以助抵銷新興市場和歐盟需求復甦放緩的衝擊，以及伊朗出口增加的影響，「且整個夏季全球需求仍將急劇增長。」OPEC + 將於下週四召開會議。

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