〈長榮貨輪卡蘇伊士〉跟時間賽跑！幫長賜號「減重」 救援團隊周末搬移貨櫃

長榮海運超大貨輪「長賜號」擱淺在埃及當地周二擱淺，至今第五天仍橫卡在水道上。參與脫困作業的荷蘭救援小組表示，周末將為擱淺船隻移除部分貨櫃，幫助長賜號脫困。歷史經驗顯示，幫擱淺船隻減重可能有幫助，但目前已知作法可能還是要耗費不少時間，也所費不貲。

在長賜號之前，2004 年 11 月曾有載運 8.5 萬噸燃料油的蘇伊士型油輪「Tropic Brilliance」在蘇伊士運河擱淺三天，一開始出動拖船無功而返，最後專家把擱淺船隻上部分燃料搬到另一艘油輪上、幫船身減重，終於讓拖船拉動船頭，疏通運河。

全球約 12% 貿易透過狹長的蘇伊士運河往來，自運河塞船至今，全球油價大漲，商品運輸受阻，跟時間賽跑的壓力愈來愈大。但彭博報導，幫長賜號減重和 Tropic Brilliance 截然不同，長賜號載運著大量金屬貨櫃，要一一移除需要耗費好幾天，而且費用高昂，由誰出資也需要協商。

目前有兩個可能的主要作法，一個是用駁船載運大型起重機，另一個是用重型運輸直升機吊起，兩種做法理論上能移除多達 22 噸的貨物。

上述做法有施行難度。重型運輸直升機相當昂貴，每小時費率高達 2 萬美元，而且需要先付款，因此由誰出錢的問題首先花一些時間釐清。起重機的作法也不容易達成，因為現在沒有幾台駁船起重機有能力在這麼高的船隻上搬運貨櫃。

美國周五向蘇伊士運河管理局 (SCA) 表示願意提供協助，但未說明是哪類型的援助。

根據美國商用運輸直升機業者 Aurora，適合蘇伊士運河救援作業的重型運輸直升機不多，大多數都在美國，和事發地點相距近 7000 英里 (1.1 萬公里)。此外，執行過類似任務的直升機在全球不到 100 架。

再者，一一移除貨櫃本身要花費不少時間。移除一個貨櫃平均要 5 分鐘，12 個小時可移除 122 櫃，而長賜號上面有約 2 萬個貨櫃。

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