〈美股早盤〉美股開盤漲跌不一 科技股領漲那指、標普 特斯拉飆逾5%

隨著美債殖利率回落，美股周一 (22 日) 由科技股領漲。截稿前，道瓊工業指數下跌 88 點或 0.3％，那斯達克綜合指數漲 0.7%，標普 500 指數小漲 0.07%，費半漲 1.8％。特斯拉開盤飆逾 5%。

10 年期美債殖利率自高點回落，截稿前報 1.688％。美債殖利率已連續 7 周攀升，削弱了受益於低利率的部分股票市場，尤其是科技股。

在土耳其總統厄多安 (Recep Tayyip Erdogan) 決定開除該國央行總裁後，土耳其里拉周一 (22 日) 一度重挫 15%，有分析師擔憂，此舉可能加劇投資人對新興市場資產的擔憂，導致部分資金流向美債等避險資產，進而帶動美債殖利率下滑。

蘋果 (AAPL-US)、臉書 (FB-US)、微軟 (MSFT-US) 和亞馬遜 (AMZN-US) 等科技股周一 (22 日) 均小幅上漲。特斯拉 (TSLA-US) 漲逾 5％，ARK Invest 表示強力看好特斯拉股價在 2025 年達到 3000 美元。

與此同時，高盛 (GS-US)、美國銀行 (BAC-US)、摩根大通 (JPM-US) 等銀行股周一開盤均挫逾 1%。Fed 上周五宣布不再繼續放寬補充槓桿率 (SLR)。

接下來，市場關注鮑爾和美國財長葉倫周二 (23 日)、周三 (24 日) 出席國會，就經濟前景和利率發表看法。

截至台北時間周一 (22 日)21 時許：

道瓊工業指數下跌 88.12 點或 - 0.27%，暫報 32539.85 點

那斯達克綜合指數上漲 92.30 點或 0.70%，暫報 13307.54 點

標普 500 指數上漲 2.66 點或 0.07%，暫報 3915.76 點

費半上漲 54.11 或 1.80%，暫報 3065.48 點

台積電 ADR 上漲 1.73% 至每股 115.60 美元

十年期美債殖利率下跌至 1.688%

紐約輕原油上漲 0.29% 至每桶 61.60 美元

布蘭特原油上漲 0.06% 至每桶 64.57 美元

黃金下跌 0.69% 至每盎司 1729.70 美元

美元指數下跌 0.06% 至 91.87 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

阿斯利康 (AZN-US) 早盤上漲 1.65％，至 50.52 美元。

阿斯利康周一公布後期臨床試驗結果顯示，與牛津大學共同研發的新冠疫苗有效性達 79%，對重症和住院的有效性為 100%。阿斯利康表示，將繼續分析實驗數據，計畫未來幾周內向 FDA 提交緊急使用授權申請。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤上漲 5.76％，至 692.58 美元。

「女股神」伍德 (Cathie Wood) 領導的 Ark Invest 發布最新報告預計，特斯拉股價將在 2025 年達到 3000 美元，屆時市值將增至 3.6 兆美元。

堪薩斯市南方工業 (KSU-US) 早盤上漲 14.65％，至 256.99 美元。

加拿大太平洋鐵路公司同意以約 250 億美元價格，收購堪薩斯市南方工業公司，有望打造首個連接美國、墨西哥與加拿大的貨運鐵路網。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

AMP Capital Investors 多重資產經濟學家 Diana Mousina 表示，顯然市場對於 Fed 是否能在未來 3 年內將利率維持於當前水平抱持懷疑態度。考慮到通膨擔憂，該公司認為名目殖利率短期內仍可能漲至 2% 或更高。

Rathbone Investment Management 資產配置研究主管 Edward Smith 認為，美債殖利率的上升空間大於下行空間，科技股在內等去年帶來超額報酬的股票可能表現不佳，但這不代表投資人應該放棄科技股。

Smith 解釋，在債券殖利率上揚這段期間，蘋果、微軟和臉書等科技巨頭仍舊表現出韌性，但他認為投資人必須對估值較高的領域抱持謹慎態度，例如電動車。