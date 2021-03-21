女股神Wood發表特斯拉最新目標價：3000美元

知名投資人 Cathie Wood 管理的 Ark Invest Management 預計，特斯拉 (TSLA-US) 的股價到 2025 年，將達到 3000 美元，遠高於現在的近 655 美元，也代表公司市值來到近 3 兆美元。

據 Ark 網站周五 (19 日) 發布的一份報告，依其模型計算，在最佳情況下，特斯拉的市值到 2025 年，可來到 4 兆美元，股價 4000 美元，若悲觀的環境下，預計股價為 1500 美元。

去年 Ark 也發表過預期，當時認為特斯拉在 2024 年，會來到 7000 美元，根據 5 比 1 分柝調整後，為 1400 美元。從這一報告在 2020 年 1 月 31 日發布後，特斯拉至上周五收盤，共上漲 400%，至 654.87 美元。

Ark 最新報告認為，特斯拉有 50% 的可能性，在 5 年內實現完全自動駕駛，從而得以迅速擴大計畫中的機器人出租車 (robotaxi) 服務，為其帶來可能高達 3270 億美元的淨營收。

Ark 還將特斯拉的保險業務添加到模型中，相信這可以在未來幾年內推廣到更多州，利潤率超過平均水準。

Wood 一直是特斯拉最熱心的支持者之一，在她的旗艦基金中持有這家公司大量股份。當特斯拉股價在 2 月出現回調時，她選擇逢低買進。

3000 美元的目標價，遠遠超過所有分析師的預測，此前媒體取得的最高目標價為 1200 美元。