基金經理人：現在是2015年以來投入公債市場的最佳時機

Quilter Investors 投資組合經理 Sascha Chorley 認為，投資人不必要為通膨上升感到擔憂，公債市場正處於自 2015 年以來最有吸引力的狀態。

近周以來，對通膨的擔憂導致債券殖利率急劇上揚，對債券投資人來說，這不僅將打擊他們的利息收入，還將侵蝕債券到期後的收益。

Chorley 表示，若單看市場對通膨的預期，確實有跡象顯示通膨率高於央行設定的 2% 目標，但重點在於通膨率從去年以來便持續穩定增長，而非急遽上升。從當前債券殖利率和收益率曲線的形狀來看，如今似乎是 2015 年以來投入公債市場的最佳時機。

Chorley 認為儘管通膨確實有可能上升，但疫情引發的結構性問題，例如隨著政府支持措施取消而導致失業率上升，仍可能進一步限制消費能力，也不能保證在疫情封鎖期間累積的大量儲蓄一定會被花掉，尤其必須考慮到儲蓄累積主要集中在較富裕的家庭。

Chorley 還表示，聯準會 (Fed) 已保證不會讓通膨失控。在他發表言論之際，Fed 上周安撫了市場對於通膨觸發貨幣緊縮政策擔憂，同時暗示不打算在 2023 年之前升息。

儘管如此，仍有許多投資者正在為債券殖利率的長期上揚做準備。

凱投宏觀 (Capital Economics) 上周五 (19 日) 發布報告，將今年的 10 年期美債殖利率預期自 1.5% 上調至 2.25%，同時將 2022 年預期自 1.75% 上調 2.5%。

凱投宏觀認為，Fed 願意接受更高的長債殖利率，以及拜登政府維持極寬鬆財政立場的能力，將在未來幾年大幅提振美國經濟。