高通CEO：晶片短缺問題有所改善 成熟製程晶片有望最先緩解

近期以來車用晶片短缺，使得各大車廠面臨減產甚至停產，相關產業獲利備受打擊。不過，美晶片大廠高通 (QCOM-US) 執行長 Steve Mollenkopf 樂觀表示，晶片短缺的現象已經有所緩解，尤其是成熟製程所生產的晶片，需求吃緊的問題有望最先緩解。

報導指出，近幾個月來，全球晶片需求激增，因而出現了恐慌性購買和囤貨的現象，進一步加劇了產能吃緊的問題，甚至使得幾乎所有晶片零件價格一路上揚。

不過，Mollenkopf 在中國發展高層論壇中透過的視訊發言表示，成熟製程及較舊的晶片產品，有望較先進製程的晶片產品更快脫離短缺的問題。

美記憶體大廠美光 (MU-US) 總裁兼執行長 Sanjay Mehrotra 也在會議中發言表示，該公司將根據產品需求的增長情況，盡力增加產量來應對，以滿足市場需求。

自去年年底以來，新冠肺炎疫情相關的防疫封鎖迫使東南亞停工，以及受到美國制裁的中國科技巨頭華為的大量採購，晶片供應短缺問題嚴重。晶片供應短缺和價格上漲，也已成為半導體產業關注的議題。由於晶片的短缺與價格上漲，也連帶整個產業鏈中出現缺貨短缺的低迷狀態。

有業內消息人士指出，高通晶片交貨期已延長到 30 多週，並且有部分的晶片，像是藍牙的的交貨期已超過 33 週。

半導體產業分析師表示，目前來看，手機處理器、PMIC 電源管理晶片、MCU 微處理器等晶片都面臨缺貨的情況。從市場整體缺貨情況來看，缺貨的情況將會持續到今年年底。