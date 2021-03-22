日經：機器人大廠發那科為鞏固中國市占 砸260億日圓在上海擴廠

根據《日本經濟新聞》週一 (22 日) 報導，日本工具機大廠發那科 (6954-JP) 要花費 260 億日圓，在中國上海擴大工業用機器人的工廠。

中國在疫情當中快速站起，目標成為「製造強國」，在電子等各項產業的生產加速自動化，並積極推動機器人的國產化。在這樣的背景之下，發那科也看好中國市場前景，要透過大型投資來鞏固市占的龍頭地位。

發那科透過與上海電氣集團 (601727-CN) 各出資一半的合資公司，在上海進行 260 億日圓投資。以單筆投資金額來看，是發那科在中國的最大一筆投資。增設的廠房將於 2023 年開始運作，工廠的佔地面積將增至 34 萬平方公尺、是過去 5 倍。

由於日本廠商所生產的零件品質較高，今後發那科仍會在日本進行機器人的生產、再出口到中國。上海工廠負責機器人的客製化，在當地進行機器手臂與感測器的更換、還有控制程式的設定等，要讓上海工廠的客製化能力向上提升。

進行大型投資的背景因素在於，中國在相當廣泛的領域都有自動化生產的需求。機器人的應用不再侷限於汽車產業，電子機器及建設機械的生產、還有物流業者都加速導入機器人。

根據國際機器人聯盟 (IFR)2019 年工業機器人市場報告，中國運作當中的工業用機器人有 78 萬台，是全球數量最多的國家。不過就人均使用工業機器人的數字來看，中國只有日本的一半，成長空間很大。此外，人事成本的上揚也使得機器人市場更加熱絡，例如上海市的最低工資與 2016 年相比增加了 13%，江蘇省也增加 14%。

在其他同業方面，日本安川電機 (6506-JP) 在中國江蘇的原有工廠旁，投資約 50 億日圓來建設新廠房，預計 2022 年度開始運作。瑞士 ABB 在上海投入約 170 億日圓的全新廠房工程，也預計在 2021 年完成。

不過中國也瞄準工業用機器人的國產化，目標 2025 年要將中國廠商的市占率從目前的 3 至 4 成，提升到 7 成水準。中國美的集團在 2017 年的時候併購了德國 Kuka，在技術取得方面態度積極。

根據中國當地調查公司 MIR 的數據，2019 年的中國工業用機器人市占率，發那科是以 12% 居首，接下來是 ABB 的 11% 以及安川電機的 8%。發那科如果要戰勝中國等對手，就必須搶得先機。