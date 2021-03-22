日本2月筆電出貨是去年同期2.8倍 創同月新高

日本電子情報技術產業協會 (JEITA) 週一 (22 日) 發布最新統計數據，日本國內 2 月份的筆記型電腦出貨台數報 98.5 萬台、是去年同期的 2.8 倍，也打破 2014 年所創，2 月份的銷售新高紀錄。

日本政府力推中小學生每人一台電子學習裝置的「Giga School 構想」，相關出貨正持續進行，2 月份的單月出貨成績也在相隔 7 年之後出現新高。然而，與該政策有關的出貨即將在年度尾聲的 3 月底時結束，今後很有可能出現大幅回落。

日本今年 2 月份的整體電腦出貨量報 108.1 萬台，是去年同期的 2 倍以上。桌上型電腦的出貨台數報年減 37.1% 至 9.6 萬台；筆記型電腦的出貨台數則是超越 2014 年的 83.8 萬台紀錄，相隔 7 年之後創下 2 月份的新高紀錄。

不過伴隨著「Giga School 構想」政策即將在年度底、也就是 3 月底時告一段落，預料筆記型電腦的需求會出現大幅滑落。未來日本高中雖然也可能導入筆記型電腦，不過研調機構 MM 總研預測 2021 年的日本電腦市場將萎縮 2 成以上。MM 總研的執行董事中村成希指出，與中小學的規模相比、高中的筆記型電腦市場相對較小，相關的筆電出貨對於市場的貢獻程度有限。

為此，日本聯想公司社長 David Bennett 今年 3 月曾在線上記者會提到「2020 年是靠硬體來支持客戶，今後也會在日常電腦使用的服務方面來進行加強。」

2020 年在疫情影響下，遠距工作對於大企業來說已經相當普遍，不過中小企業的腳步相對緩慢。未來電腦相關廠商除了賣電腦之外，搶攻中小企業的遠距工作系統支援服務也是一大商機。