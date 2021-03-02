機器人產業有基行情啟動 資金10倍速回流

全球製造業景氣回溫，拉動機器人訂單需求，資金動能同步轉強，已連續 5 個月回流機器人與自動化相關族群，呈現 10 倍速回流。法人表示，各國陸續走出疫情谷底後，正積極推動各項基礎建設、半導體、汽車、AI 人工智慧等，將為自動化需求再加溫，機器人產業「有基行情」啟動！

近期資金加速回流機器人相關股票，以 ROBO 全球機器人與自動化指數 ETF 為例，流入金額從去年 10 月的 764 萬美元，一路增長，11 月突破 1000 萬美元後，12 月達到 4700 萬美元，到今年 1 月、2 月，分別來到 9900 萬美元、7200 萬之上。

第一金全球 AI 機器人及自動化產業基金經理人陳世杰表示，資金回流機器人產業的規模與速度，都是 2018 年以來首見，主要反映全球疫情降溫，製造業活動重啟後，機器人設備訂單需求轉強，因此聰明的投資人，率先進場布局卡位。

觀察市場指標的日本工具機訂單金額，1 月為 886 億日圓，年成長 9.7%，連續 3 個月呈現正成長表現。工業機器人巨頭發那科 Fanuc 去年第 4 季營收竄升 15%，獲利更勁揚 68%，近期因此調高截至今年 3 月底為止的年度獲利目標 24%。

陳世杰表示，中國已率先走出疫情谷底，推動各項基礎建設、發展半導體等高科技製造實力；同時，北美汽車業也出現復甦的跡象，將進一步刺激自動化需求，拉動機械手臂、驅動元件等相關設備、零組件訂單。

此外，疫情引導製造業升級，藉由 AI 人工智慧導入自動化生產，提高效率；及美國新任總統拜登將優先處理內政問題，貿易戰不易再升級，都為機器人產業再添一臂之力。陳世杰認為，機器人產業的「有基行情」已經啟動，投資人應留意近期拉回整理的機會，分批布局。