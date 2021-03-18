【野村投信】電子股不會因傳產抬頭而失色

焦點訊息：

路透近期引述業內人士說法，稱三星旗下智慧型手機已面臨高通（Qualcomm）處理器晶片的短缺問題，且晶片吃緊情形正從汽車業蔓延至手機，目前又以中低階手機處理器晶片及電源管理晶片供應最為吃緊。

根據財政部統計處資料顯示，儘管 2 月因農曆春節因素導致交易日減少，證交稅實徵淨額仍達新台幣 128 億元；累計今年前兩個月實徵淨額高達新台幣 340 億元，創下歷史新高，年增率 122%，呈現連續 17 個月正成長。

台積電 17 日除息，證交所預估台股發行市值將減少 648 億元，加權指數減少 21.41 點。

經理人觀點：

日本我來了：

這是近期一位完成新冠疫苗接種的記者在臉書上的標題。人們悶了一整年，打了疫苗後最想做什麼事？申請有疫苗接種註記的簽證、預訂機票是個好選擇。近期美國各航空公司的機票預訂買氣快速升溫，訂購者主要是老人，背後原因不言可喻，這就是反映解封後爆發性消費的其中一個例子。美國總統拜登要求全美 7 月解封，我們看到年輕人的隱型眼鏡銷售額上升、高爾夫球桿的更換率上升，看車、訂車的人數增加，老美開始打點「出門」的行頭，回歸正常生活不再是奢望。我們重申，去年的傳統「慘」業股值得被賦予更合理的評價，今年台股是百花齊放的一年。

電子股不會因傳產抬頭而失色：

去年台灣電子股只有三個季度可以正常供貨，無法滿足所有客戶需求，去年被遞延的需求會在今年追加，加上 5G、AI、高速運算等新需求強勁，對照相對有限的供給，我們認為今年電子股疑慮不大。

IC 設計業者重覆下單？

第二季全球 IC 設計業者為搶晶片產能而重覆下單，令部分投資人擔心未來的庫存修正循環，導致近期相關公司股價波動擴大，不過就我們的觀察，目前整體情況並不需擔心，甚至庫存水位仍令人感到舒服。關鍵出自於晶圓代工廠嚴謹的產能規劃，且手邊產能高度吃緊，現階段沒有任何人有能力堆出過高庫存，「補庫存循環」仍是現在進行式。

股利政策陸續宣告，高股息殖利率好股出頭：

台灣上市櫃公司股利政策陸續揭曉，目前已有約 550 家公司公布股息金額，累計現金股息總額逾新台幣 6,000 億元，朝著連續七年「破兆」邁進。部分本益比偏低、股利率 4~5%，補貨、備料動作近完成的電子零組件股具有魅力。

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