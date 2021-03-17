IEA：原油庫存和供應充足無虞 不太可能出現超級周期

國際能源署 (IEA) 周三 (17 日) 表示，當前原油庫存仍相當充裕，外界不必太擔心供應短缺問題，該機構不認為原油市場會出現超級周期。

OPEC + 月初開會決定將減產措施延長 1 個月，未如市場預期，油價聞訊一度衝至 14 個月高位。高盛 (Goldman Sachs) 在內等爾街投行紛紛表示原油市場正處於超級周期。

IEA 今日解釋，油價上周大幅上漲至每桶近 70 美元，引起外界對於新一輪超級周期和供應短缺的廣泛討論，不過該機構的數據和分析結果顯示情況並非如此。

IEA 稱道，油罐和地下油層仍有足夠的石油確保供應，為因應疫情下的減產措施，OPEC + 上月維持每日 930 萬桶的閒置產能，這有助於在市場供應趨緊情況下迅速採取行動。

IEA 還表示，截至 1 月，已開發國家的原油庫存較去年同期高出 1.1 億桶，可依照需求隨時調動。儘管原油庫存正穩步下滑，與歷史水平相比仍顯得充裕。

在沙國石油設施遇襲後，國際基準布蘭特原油上周突破每桶 70 美元，為疫情爆發以來首見。周三 (17 日) 截稿前報價約 67 美元。花旗集團 (Citigroup) 警告，鑑於 OPEC + 具侵略性的產出策略，布蘭特原油未來數月可能突破 80 美元大關。

儘管如此，若 OPEC + 無法在未來幾個月內按計劃增產，IEA 表示下半年的庫存降幅將會更大。

IEA 預計，今年全球原油需求將增加 550 萬桶 / 日，至 9650 萬桶 / 日，原油需求不會在 2023 年前恢復至疫情前水平。