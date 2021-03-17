〈能源盤後〉料美原油庫存連4週增加 原油連續3日收低

週二 (16 日) 交易，原油期貨價格連續第三日收低，WTI 原油期貨出現正價差，係因交易者押注，在上個月德州經歷極寒氣溫後，美國原油供應量將連續第四週上升。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，石油價格下跌是因為「美國煉油廠還在從 2 月中旬德州電力危機中努力掙扎恢復，因此市場預期原油庫存再次增加，這點抑制了油價。」

EIA 上週公布，美國原油庫存在 3 月 5 日止的當週增加 1380 萬桶，再更早一週庫存甚至狂增 2160 萬桶。2 月 19 日止的當週，原油庫存也增加了 130 萬桶。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (3/12 止) 原油庫存溫和增加 40 萬桶。

4 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 59 美分或 0.9%，收每桶 64.80 美元。

5 月交割的 WTI 原油期貨價格收每桶 64.86 美元，且已 3 個交易日收高於最近月期貨價格，亦即出現正價差現象，可能鼓勵投資者囤油以待未來銷售。

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 報告指出，「WTI 出現看跌的正價差不令人意外，因為過去幾週庫存大量增加。」

5 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 49 美分或 0.7%，收每桶 68.39 美元。

API 週二稍晚公布，上週原油庫存下降 100 萬桶。汽油庫存下降約 93 萬桶，但蒸餾油庫存增加約 90.4 萬桶。公布後，WTI 原油價格每桶下降 0.46 美元。

在汽油和其他石油產品庫存大減的幫助下，原油價格擺脫了之前庫存增加的影響。但是分析師認為，這樣庫存增加的規模、美元堅挺的基調、歐洲疫苗接踵推展的問題、對潛在變種新冠病毒可能在美國造成問題的不安，這些都足以讓原油漲勢冷卻下來。(今年迄今 WTI 原油和 Brent 原油價格均漲逾 30%)

「原油需求前景仍是油價上漲的關鍵，倘若因為病毒變異而讓短期風險持續增加，原油價格可能會溫和回落 10%。」Moya 說。他週二也提到，一些歐洲國家決定停用 AstraZeneca 的疫苗，應該會削弱短期原油需求前景。

其他能源商品交易

4 月交割的汽油期貨價格下跌 0.2%，收每加侖 2.10 美元。

4 月交割的熱燃油期貨價格下跌近 0.8%，收每加侖 1.93 美元。

4 月交割的天然氣期貨價格上升 3.1%，收每百萬 Btu 2.56 美元。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (3/12 止) 汽油庫存下降 140 萬桶、蒸餾油庫存下降 90 萬桶。