〈能源盤後〉美庫存連4週上升 超級週期無望 原油收挫

週三 (17 日) 交易，原油期貨價格收低，係因美官方公布美國國內原油庫存連續第四週上升，且國際能源署 (IEA) 在其最新預測中提到，原油出現「超級週期」(即價格持續上升)的可能性不大。

美國能源情報署 (EIA) 週三公布，3 月 12 日止的當週，美國原油庫存增加 240 萬桶，此前 3 週原油庫存均見增加。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (3/12 止) 原油庫存溫和增加 40 萬桶。API 週二稍晚公布，上週原油庫存下降 100 萬桶。

ClipperData 大宗商品研究部門主管 Matt Smith 表示，「在經歷上個月德州冬季風暴之後，美國煉油樞紐墨西哥沿岸的煉油活動持續復甦，上週原油庫存增加程度溫和，顯見美國再次邁向平衡。」

「在上週煉油廠日產量增加 110 萬桶中，超過 3/4 都是在墨西哥灣沿岸地區。若下週報告再呈現煉油活動增加，應會使我們返回庫存下降的趨勢。」

4 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 20 美分或 0.3%，收每桶 64.60 美元。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 39 美分或 0.6%，收每桶 68 美元。

Sevens Report Research 共同編輯 Tyler Richey 表示，「只要需求持續攀升.... 美國能源產業天氣相關的問題解決，且 OPEC + 成員沒有做出意外的政策決議，那麼能源市場背景就持續有利多頭。」

「但如果整個交易出現溫和回落，WTI 原油價格在未來幾日跌回 60 美元，應該也不會太意外，因為投機性多頭進行獲利了結，加上近期收益已經消化了。」

EIA 數據也顯示，庫欣儲油中心上週原油庫存下降 60 萬桶，整體美國原油產量在每日 1090 萬桶不變。

EIA 數據指出，上週汽油庫存增加 50 萬桶、蒸餾油庫存增加 30 萬桶。

根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週 (3/12 止) 汽油庫存下降 140 萬桶、蒸餾油庫存下降 90 萬桶。API 週二稍晚公布，上週汽油庫存下降約 93 萬桶，但蒸餾油庫存增加約 90.4 萬桶。

4 月交割的汽油期貨價格下跌 2.6%，收每加侖 2.05 美元。

4 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.4%，收每加侖 1.91 美元。

4 月交割的天然氣期貨價格下跌 1.3%，收每百萬 Btu 2.53 美元。

與此同時，IEA 上修今年石油需求成長預期 10 萬桶 / 日，但同步下修美國石油供應前景。

儘管 OPEC + 擴大並沿用減產措施，且部分市場可能發生供應短缺，「但與歷史水準相比，就算去年第二季堆積起來的過剩庫存穩定下降，石油庫存看起來仍豐沛。」

IEA 在另一份中期前景報告指出，全球石油需求預期已降低，倘若各國政府更加聚焦綠能，推出更強大的政策，以及疫情過後一些改變的行為延續下來，那麼全球石油需求可能較先前所想更早到達頂峰。

AvaTrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示，在上述 IEA 報告發布後，石油價格下降，係因交易者相信如此高的石油價格將會引起原油產量增加，進而破壞供應的穩定性。

儘管如此，《經濟學人》智庫的全球經濟學家 Cailin Birch 仍認為，OPEC+ 4 月維持現行供應水準的決議「表明沙烏地阿拉伯有能力抵抗要求開始增產的內部壓力，至少現在還有能力。」

「美國頁岩油生產商也在最近幾週發出信號，表示他們不打算提高產量。」他指出，近期美國石油巨擘對股東們的發言都意味著投資者仍「要求公司專注維持獲利，而非擴大生產。」

在此背景下，經濟情報部將今年 Brent 原油價格預期自 57 上修至 68 美元，明年價格預期自 59 美元調升至 71 美元。

即使如此，他認為目前投資者對新冠病毒疫苗接踵浪潮和經濟預期復甦這兩點「有些誇大了」，「所以我們預期，第一季整體原油消耗量大概較疫情前低了 7%，2021 全年則低了 4%。」