OPEC+維持產油政策不變 沙國稱「有備無患」刺激油價漲超5%

石油輸出國家組織與其他產油盟國 (OPEC+) 周四 (4 日) 召開部長級會議，在多方揣測減產政策是否延續之際，OPEC + 決定維持現有產油政策不變，即 4 月不會增產，消息帶動國際油價飆逾 5%。

在沙烏地阿拉伯敦促產油國採取謹慎態度，保持警惕後。外媒報導指出，與會代表決定將產量維持於當前水平。

受消息激勵，台北時間周五 (5 日) 凌晨 0 時許，國際油價雙雙飆逾 5%。布蘭特原油期貨漲 5.01%，暫報每桶 67.28 美元；西德州中質原油 (WTI) 上漲 5.08％，暫報每桶 64.39 美元。今年迄今，油價已漲超 25%。

沙國能源部長 Abdulaziz bin Salman 於會議開始不久後即表示：「在邁向下一步前，請確保我們所看到的微光不是特快車的車頭燈。」

他呼籲各產油國必須有備無患，確保不會出現任何意料之外的結果，顯示既使市場已漸漸從疫情傷害中復甦，沙國對於原油生產仍抱持謹慎態度。

在沙國主張限制產量的同時，俄羅斯副總理 Alexander Novak 則表示，市場雖未完全恢復，但情況已經好很多，立場較傾向於增產。

OPEC + 去年 4 月達成每日減產 970 萬桶的協議，並在 8 月時將減產規模調降至 770 萬桶，幫助穩定原油價格，未來數月的油價走勢將取決於周四的會議結果。