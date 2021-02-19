是否將出現大宗商品超級周期？經濟學家：關鍵可能在中國

大宗商品價格近期持續上漲，但是否會真的構成「超級周期」，正引起討論。有經濟學家認為，商品行情能夠延燒多久，最終將取決於中國的情況。

澳洲聯邦銀行 (CBA) 礦業和能源經濟學家 Vivek Dhar 周四 (19 日) 表示，受 Covid-19 疫苗試驗的利多消息推動，石油和基本金屬等大宗商品價格，自去年 10 月以來強勁反彈。

Dhar 指出，中國占礦業領域大宗商品需求的 50% 至 60% 左右，因此，一旦討論超級周期，中國 2021 年將做什麼，將是關鍵問題。

前一次超級周期發生在全球金融危機之前的 2000 年代，在 2008 年達到頂峰，而中國當時成長為大宗商品的大國。

Dhar 說，大宗商品價格的上漲，是在中國政府承諾 2020 年刺激基礎設施建設的背景下開始的，這會不會持續到 2021 年，還不得而知。到目前為止，他並不相信超級周期將到來。

這與花旗和高盛形成鮮明對比，尤其高盛已發表多篇報告，主張鋁、銅等金屬的超級周期。

截至週四，倫敦金屬交易所 (LME) 基本金屬價格走高，銅價上漲 2.57%，至每噸 8606 美元，鋁價漲 1.23%，至每噸 2141 美元，鋅價漲 2.17%，至每噸 2877 美元。

周五亞洲交易時段，美國原油價格下跌 1.49%，至每桶 59.62 美元。但自去年 11 月以來，油價上漲了近 69%。