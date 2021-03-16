叡揚今年營收可望維持雙位數成長 續創新高

資訊服務廠商叡揚 (6752-TW) 今年在新品與新客戶加入帶動下，董事長張培鏞看好，營運表現將優於去年，全年業績可望維持雙位數成長；法人估叡揚今年營收、獲利可望再衝新高。

張培鏞表示，公司每年投入超過 10％營收作為研發經費，發展出如對話機器人、AI 等關鍵技術，結合原有企業 e 化應用解決方案，開發公文系統智慧分文、紡織業智慧染整等功能，提供企業更完整及多元解決方案。

張培鏞指出，今年成長動能來自對話機器人導入新品、雲端新品與新客戶等，看好 AI、資安、數位轉型三大浪潮，且去年持續推廣軟體訂閱制，帶動營收持續擴增，占比已由 2019 年的 48%，提升至去年的 52%。

整體而言，張培鏞表示，從目前客戶訂單來看，對今年營運審慎樂觀看待，表現將優於去年，全年業績成長幅度可望與去年相近、達雙位數。

叡揚主要客戶為金融業，去年營收占比約 38%，政府相關機構則約 29%，製造、醫療與服務相關產業共 10-15%。受惠 Fintech 及純網銀等趨勢帶動，叡揚去年也已打入 3 家純網銀，並開始貢獻營收。

叡揚去年營收首次突破 10 億元、達到 10.91 億元，年增 12.75％；稅後純益 1.21 億元，年增 37.55％，每股純益 4.88 元，營收、獲利雙創歷史新高。