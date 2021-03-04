美軟體業Okta 大手筆斥65億併購Auth0

雲端身分管理業者 Okta 周三（3 日）宣布，將以 65 億美元全股票交易方式，收購競爭對手 Auth0，並表示交易預計在 7 月底完成。

併購消息一出後，Okta 股價在盤後交易下跌 13%。

隨著大型企業對雲端應用程式服務依賴漸增，Okta 自 2017 年首次公開發行（IPO）以來營收也大幅成長。

據路孚特（Refinitiv）數據顯示，Okta 在周三公布的第四季財報中，營收成長 40% 達 2.34 億美元，遠超分析師預期。年初淨損從 5004 萬美元擴大至 7580 萬美元。

Auth0 曾在去年 7 月進行私募籌資 19.2 億美元，並由 Salesforce Ventures 領導本次籌資，結果在 8 個月內的籌資金額逾 Salesforce Ventures 公司資金的 3 倍。

Okta 創辦人兼執行長 Todd McKinno 先前曾是 Salesforce 的副總裁，在 Marc Benioff 手下工作五年之久。McKinnon 目前正借鑒 Benioff 的做法，繼續專注內部成長，同時向外收購公司擴張版圖。

Salesforce 在過去幾年是最大的軟體收購公司，去年 12 月以 277 億美元買下 Slack。在此之前，Salesforce 在分別在 2019 年以 153 億美元買下 Tableau、2018 年以 65 億美元買下 MuleSoft，出手相當闊綽。

McKinnon 在部落格表示，Auth0 將維持獨立營運，與其執行長 Eugenio Pace 也是熟稔多年的好友，並稱 Eugenio Pace 是「雲端身分管理事業上共同打拚的熱情盟友」。

此外，McKinnon 在部落格也寫道：「Eugenio 與我畢身職涯全心全力投入身分管理，因為我們知道雲端身分管理平台是未來科技投資的關鍵技術之一，也是一個我們能經營的平台。」