〈宏碁新春團拜〉宏碁智醫AI輔助診斷軟體 獲泰國FDA醫材許可證

宏碁 (2353-TW) 創辦人施振榮今 (17) 日表示，台灣未來在全球醫療防疫、智慧醫療領域將扮演重要角色，旗下宏碁智醫眼科 AI 輔助診斷軟體 VeriSee DR，繼去年獲台灣衛福部食品藥物管理署核發許可證後，也順利打入東南亞市場，取得泰國食品藥物管理局 Thai Food and Drug Administration 醫材許可證。

施振榮表示，近年持續提倡 7x24 服務，除了遠距應用解決方案外，宏碁集團在各領域皆有布局，其中遠距醫療、智慧醫療已經講了 10 年以上，在筆電品牌軟體技術規模優勢下，結合台灣醫療資源，創造新領域商機。

宏碁也成立子公司宏碁智醫，搶攻醫療商機，旗下 AI 輔助診斷軟體 VeriSee DR 去年取得衛服部 TFDA 眼科智慧醫材許可證後，已獲多家醫學中心、醫療院所使用，也策略布局東南亞市場，近期在泰國取得 FDA 認證，成為台灣首張落地許可的眼科智慧醫材，可望提升泰國糖友視網膜病變篩檢率。

宏碁表示，泰國全國人口近 7000 萬人，其中約有 450 萬人罹患糖尿病，不過泰國糖尿病視網膜檢測長期處於低篩檢率，隨著宏碁智醫 AI 輔助診斷軟體 VeriSee DR 取得認證後，可望縮短檢測時間、緩解眼科醫病差距，達到及早發現、治療效果，除泰國外，目前也正向其他東南亞國家申請認證許可。

另一方面，施振榮也對台灣防疫、疫苗研發給予肯定，但認為台灣需要進一步累積能力，強化疫苗研發與製造能力，而近期若台灣開始施打新冠疫苗，也將會前往施打。