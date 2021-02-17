〈宏碁新春團拜〉首款視訊軟體服務sMeet Q2推出 可望創造新獲利模式

宏碁 (2353-TW) 創辦人施振榮依循往例在今 (17) 日 (農曆大年初六) 舉辦新春團拜，今年因疫情影響，仍採用視訊方式舉辦，宏碁旗下視訊會議服務 sMeet 也首次亮相，施振榮表示，sMeet 強調資安、自建雲(BYOC)，可望為宏碁創造新的獲利模式，未來發展空間大，預計今年第 2 季正式推出。

去年宏碁新春團拜是應用視訊會議軟體 Zoom、宏碁 AiSage，今年則是使用由宏碁自行開發的視訊會議軟體系統 sMeet，施振榮表示，sMeet 是宏碁結合軟硬體、服務推出的新產品，雖然市面上已有許多國際大廠推出相關服務，但發展空間仍大。

施振榮指出，宏碁 sMeet 強調資安服務、自建雲 (BYOC)，其中 sMeet 的 s 就是指 security(安全)，目前也在許多企業展開試用，近期將正式對外提供服務，也計畫拓展到海外市場，可望為宏碁集團創造另一種獲利模式。

施振榮今年就透過視訊方式與宏碁、明基 / 佳世達 (2352-TW)、友達 (2409-TW)、緯創 (3231-TW) 及科文双融、灣聲樂團等進行視訊拜年，除了推廣宏碁視訊會議服務 sMeet 外，也將建置前瞻數位展演平台、推動陽明交大產學共創。

施振榮表示，科文双融投資台北 101 的藝文創作空間，將結合 5G、8K 新科技，打造數位展演新場域，並預計今年 7 月開演首檔展演，另一方面，日前陽明交大完成合校，也將以陽明交大合校後援會會長身分，推動產學共創機制，協助台灣產業轉型升級，實現東方矽文明。