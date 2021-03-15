〈美股早盤〉美股進入夏令時間 道瓊漲逾百點續登新高 那指平盤震盪走低

美股周一 (15 日) 進入夏令時間，主要指數小幅高開。截稿前，道瓊工業指數漲 128 點或 0.4％，續登歷史新高。那斯達克綜合指數於平盤震盪走低，標普 500 指數漲 0.05%，費半漲 0.6％。

聯準會即將於台北時間周四 (18 日) 發布 3 月利率決議，市場預計，Fed 將公布數十年來最快的經濟增長預期，同時重申鴿派立場不變。

對通膨率上升導致 Fed 提早收緊貨幣政策的擔憂，近周以來推動美國長債殖利率上飆。10 年期美債殖利率上周五 (12 日) 觸及去年 2 月以來最高水平，殖利率周一 (15 日) 自高位小幅回落，截稿前暫報 1.618％。

美國財長葉倫 (Jenet Yellen) 周日 (14 日) 受訪表示，美國通膨風險仍然小且可控，若能戰勝疫情，明年恢復充分就業可期。

西南航空 (LUV-US)、捷藍 (JBLU-US) 周一早盤上漲 1.8％和 4.3％。兩家航空公司均表示，隨著疫情趨緩，航班預定量穩步回升。嘉年華 (CCL-US)、美國航空 (AAL-US)、聯合航空 (UAL-US) 和美高梅國際酒店集團 (MGM-US) 等旅遊相關類股均走升。

截至台北時間周一 (15 日)21 時許：

道瓊指數上漲 128.91 點或 0.39%，暫報 32907.55 點

那斯達克下跌 0.23 點或 - 0.00%，暫報 13319.64 點

標普 500 指數上漲 2.05 點或 0.05%，暫報 3945.39 點

費半上漲 16.62 或 0.56%，暫報 2981.70 點

台積電 ADR 下跌 0.81% 至每股 117.34 美元

十年期美債殖利率下跌至 1.618%

紐約輕原油下跌 1.14% 至每桶 64.86 美元

布蘭特原油下跌 1.18% 至每桶 68.40 美元

黃金上漲 0.55% 至每盎司 1729.20 美元

美元指數上漲 0.18% 至 91.84 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

GenMark Diagnostics(GNMK-US) 早盤上漲 28.97％，至 23.86 美元。

瑞士羅氏藥廠 (Roche) 宣布將以 18 億美元收購美國分子病理檢驗商 GenMark Diagnostics，收購交易已獲雙方董事會同意，預計於今年第 2 季完成。

恩智浦 (NXPI-US) 早盤上漲 7.04％，至 196.38 美元。

標普道瓊指數公司 (S&P Dow Jones Indices) 宣布，恩智浦、佩恩國民博彩 (PENN-US)、發電機製造商 Generac(GNRC-US) 和凱薩娛樂 (CZR-US) 將納入標普 500 指數，定於周一 (15 日) 開盤生效。

AMC(AMC-US) 早盤上漲 6.45％，至 11.88 美元。

隨著疫情趨緩，美國最大連鎖院線商 AMC 娛樂宣布即將於洛杉磯重啟電影院，首先會在周一 (15 日) 開放洛杉磯的兩家電影院，預計周五將開放當地剩餘 23 家戲院。

今日關鍵經濟數據：

美國 3 月紐約 Fed 製造業指數報 17.4，預期 14.5，前值 12.1

華爾街分析：

ING Groep 宏觀研究全球負責人 Carsten Brzeski 指出，恐懼因素已經消失，如今市場正在尋找平衡。他們認為，債券殖利率將持續走高，但各國央行不會因此退縮。

高盛 (Goldman Sachs) 美國股票策略師 David Kostin 表示，投資人不得不繼續和近期困擾市場的經濟過熱，以及對 Fed 政策的焦慮情緒爭鬥。我們認為，股票估值應該能夠輕鬆消化約 2% 的 10 年期美債殖利率。

針對即將到來的 3 月利率決議，巴克萊 (Barclays) 預計，Fed 可能繼續透過各種論調或指引，使投資人相信，目前市場對 Fed 何時升息以及升息幅度的預期已過於激進。此外，Fed 還可能討論短期通膨與長期通膨間的關係。

FXTM 市場策略師 Hussein Sayed 認為，美國經濟看起來比多數發達經濟體還要更好，儘管經濟前景樂觀，他仍預計本周 Fed 會議不會出現重大政策改變。