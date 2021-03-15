花旗：全球股市向價值股輪動 還有2成上漲空間

花旗的策略師認為，全球從成長股向價值股的輪換策略，大約還有 20% 的上漲空間。

據《彭博》報導，Robert Buckland 等策略師在最新報告中指出，隨著投資人押注全球經濟走強，低價股的表現優於先前漲多的成長股，與此一致，美國 10 年期通膨保值債券殖利率也維持上漲趨勢。

彭博匯編的數據顯示，自 10 月底以來，MSCI 全球價值股指數已經跑贏 MSCI 全球成長股指數 14 個百分點。同期，10 年期實際殖利率從 - 0.83% 升至 - 0.65%。

花旗計算認為，隨著實際殖利率基準持續向零的方向邁進，意味著全球價值股還能上漲 15 到 20 個百分點。

(圖表取自彭博)

實際殖利率進入負值，被認為是近年來成長股飆升的根本原因，也成為這些股票能夠處於高估值的重要理由。

儘管實際殖利率上升是美國經濟正在獲得動能的一個跡象，但這也引發了向低價周期股的輪換，因為這類股票預計更易受益於經濟復甦。

據 MSCI，其全球價值股指數中，主要包含金融、醫療健保和工業股。

花旗指出，朝價值股輪動的趨勢可能會在 10 年期實際殖利率達到 0％時剎車，美國聯準會或許會在這一水準時介入干預，防止美債遭到進一步拋售。

花旗團隊認為，價值股的投資人可以繼續享受當前股市輪換的漲勢，但是未來仍需注意，央行對實際殖利率有其忍受上限。

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