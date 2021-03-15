Fed料發布數十年來最強勁GDP預期 但維持政策立場不變

聯準會 (Fed) 即將於台北時間周四 (18 日) 公布 3 月利率決議，市場預期，在疫苗接種加速和 1.9 兆美元刺激法案支持下，Fed 將公布數十年以來最快的經濟增長預期，但政策立場仍將維持不變。

Fed 過去一年將利率固定在接近零的水平，並承諾將利率維持不變，直到就業和通膨達到目標水平為止。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 近期認為，隨著疫苗接種速度加快，預計人們出外用餐、旅行和進行其他活動，將有助於推動失業率下滑和物價走揚。儘管如此，鮑爾認為，政府財政刺激的延續時間，並不足以帶動通膨一夕改變。

Cornerstone Macro 宏觀經濟學家 Roberto Perli 上周發布報告稱：「聯邦公開市場委員會 (FOMC) 不會證實市場對於更早升息的預期，並將重申於可預見的未來維持鴿派立場。最重要的是，不要指望 FOMC 立場會出現太大變化。」

鮑爾和其他 Fed 官員曾表示，現階段 6.2% 的失業率仍大大低估勞動力市場的疲軟，部分原因在於該數據並未考慮到數百萬已不再尋求工作的人口。

富國證券 (Wells Fargo Securities) 宏觀策略師 Zachary Griffiths 表示：「他們已明確表示，目前尚未取得實質性進展，並且可能還需要一些時間。」

自 Fed 上次發布經濟預期以來，美國國會已通過 2 項總額約 2.8 兆美元的新財政援助計劃，規模相當於美國年度經濟產出的 15％。

考慮到現金流入預期、近期平均每日施打超過 200 萬劑的疫苗接種計劃，以及越來越多州長放寬活動限制。市場預計，Fed 官員有望將今年的經濟增長預期上調至 6% 或以上，遠高於 12 月預期的 4.2％，並寫下 1984 年以來最快的年度經濟增速，當時為 7.2%。

部分分析師表示，這意味著 Fed 的 18 個決策者當中多數預期將於 2023 年升息。