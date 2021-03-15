葉倫：美國的通膨風險仍然可控 充分就業前景可期

隨著拜登政府通過了 1.9 兆美元的紓困方案，市場對於通貨膨脹的擔憂漸增。不過，美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 在週日 (14 日) 接受採訪時表示，美國恢復充分就業的前景即將到來，並且美國通膨風險仍然較低。

葉倫表示，美國出現通膨的風險依然較低，並且是可控的，部分商品價格走高只是短暫現象，即便出現通膨，美國當局也有足夠工具應對。

「會有通貨膨脹的風險嗎？我認為風險很小，而且將會是可以控制的。我認為這不是重大風險。就算通膨出現，我們當然會進行監控，也有工具能進行應對。」葉倫說道。

美國總統拜登在上周四 (11 日) 正式簽署 1.9 兆美元刺激法案，最新法案將提撥 4000 億美元，以發放 1400 美元現金支票給多數民眾；3500 億美元援助州和地方政府；並提高疫苗發放資金和兒童抵稅福利。

包含葉倫等官員堅稱，對於受到疫情衝擊的經濟，特別是服務業中人數眾多的低收入員工，迫切需要此一援助。葉倫指出，一旦疫情受控，有信心明年經濟將會恢復至接近全面就業。

儘管美國的失業率仍高，但情況似乎已經有所好轉。美國勞工部公布的數據顯示，隨著天氣轉變，加上越來越多企業受惠於疫情而重新開放，上上周初領失業金人數降至 4 個月來低點，來到 71.2 萬人，優於市場預期。

聯準會 (Fed) 將在本週四公布 3 月利率決議，市場預期，Fed 將繼續維持當前利率在 0-0.25% 區間不變，並維持目前每月至少 1200 億美元 QE 購債規模不變，以繼續支持美國經濟在後疫情時期復甦。