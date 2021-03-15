彭博：拜登準備新一輪刺激計畫 考慮大幅加稅 將是1993年以來首次

據《彭博》引述知情人士說法，美國總統拜登正計畫自 1993 年以來首次大幅提高聯邦稅收，以幫助支付長期經濟方案的資金，這些計畫將是疫情救助法案的後續行動。

與 1.9 兆美元的刺激方案不同，知情人士表示，下一輪計畫預計會更大，將不會僅依賴政府債務做為資金來源。

跡象顯示，加稅很可能是新一輪計畫的組成部分，據財政部長葉倫 (Janet Yellen) 表示，推出下一個刺激方案時，加稅難以避免，如今顯然政府明顯開始為此正做準備行動。

對於拜登政府而言，計畫中的改革不僅是為基礎建設、氣候及擴大對美國窮人補助，並希望可以解決民主黨所指控，稅收體系本身的不平等問題。

自 1990 年代以來，美國聯邦收入一直呈下降趨勢。

知情人士表示，白宮預計將提出一系列增稅方案，主要與拜登 2020 年競選時提出的方案相呼應。

據傳目前計畫中或可能採取措施包括：

將企業稅從 21% 提高至 28%；

削減所謂穿透稅制的企業實體 (pass-through businesses)(如有限責任公司或合夥企業) 的稅收優惠；

提高收入超過 40 萬美元的個人所得稅稅率；

擴大遺產稅的範圍；

對年收入超過 100 萬美元的個人徵收更高的資本利得稅。

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