穀物期貨價格下跌 小麥降至1個多月低點

芝加哥小麥期貨周一 (15 日) 擴大跌勢，價格降至 1 個多月以來的低點，因為美國主要生長地區的降雪，提高了對豐收的預期。

亞洲周一交易時段，玉米及黃豆的價格也下挫。

據一位新加坡交易商表示，小麥價格的下跌將為進口商提供購買機會，因此預計價格不至於由當前水準大幅下挫。

格林威治時間 03:04，芝加哥期貨交易所最活躍的小麥合約下跌 0.2%，至每蒲式耳 6.37 美元，接近盤中低點 6.36-3/4 美元，為 2 月 12 日以來最低，黃豆下跌 0.1%，至每蒲式耳 14.11-3/4 美元，玉米下跌 0.4%，至每蒲式耳 5.37 美元。

不過，由於中國仍在搶購美國白小麥，以供應牲畜糧食，預計白小麥的出口可望升至 27 年來新高，這也帶來市場看漲機會。

《路透》市場分析師 Karen Braun 發表專欄文章，表示玉米自去年 8 月開始歷史性的漲勢以來，近兩個月交易價格在區間波動，投資者繼續緊緊抓住看漲押注，預計美國政府月底將提供關鍵的供應數據。

美國農業部 9 日發布月度供求報告，並將玉米和黃豆的國內資產負債表與上月保持不變，這加劇了市場的整體停滯情緒。

阿根廷布宜諾斯艾利斯穀物交易所上周表示，由於乾燥條件，預計本季阿根廷將收穫 4400 萬噸黃豆和 4500 萬噸玉米，低於先前預測的各 4600 萬噸。