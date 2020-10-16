憂乾旱氣候影響供應 小麥期貨突破近6年高點 單週漲4.5%

美國小麥期貨週五 (16 日) 觸及近 6 年高位，因全球主要產區的乾旱天氣增加了供應擔憂，推動穀物連續第三週上漲，單週漲幅已約 4.5%。

玉米價格則下跌，黃豆也連續第 3 天下挫。

至格林威治時間 0:50，芝加哥交易所最活躍的小麥期貨合約漲 0.3%，至每蒲式耳 6.20 美元，接近盤中高點 6.22 美元，為 2014 年 12 月以來最高。

分析師指出，乾旱天氣正在推動漲勢。澳洲聯邦銀行農業策略主管 Tobin Gorey 表示，黑海和美國大部分地區的乾旱問題，可能還會持續，在這些擔憂之下，小麥一週累計漲幅已約 4.5%。

阿根廷 Rosario 穀物交易所以乾旱和霜凍為由，將 2020/21 年小麥作物的預估，由 1800 萬噸下調至 1700 萬噸。

聯合國糧農署近日表示，截至 9 月，世界糧食價格已經連續第四個月上漲。糧農組織指出，對南半球小麥生產前景的擔憂，以及影響歐洲冬小麥播種的乾燥天氣，推動了小麥價格的上漲。

玉米期貨下跌 0.1%，至每蒲式耳 4.01-1/2 美元，前一交易日上漲 1.8%，本週玉米的漲幅也達 2%，是連續第 3 週上漲。

黃豆期貨下跌 0.4%，至每蒲式耳 10.58-1/2 美元，上一交易日下跌 0.6%，本週黃豆下滑逾 0.5%，是近 3 週以來，首度單週虧損。