小麥現乾旱問題明年牛市持續？反聖嬰、春季俄美收成是關鍵

乾旱正在威脅全球小麥的生長，投資人逐漸認為明年小麥將因此減產，期貨價格也有望延續牛市，不過，原物料分析師指出，由於剛步入冬季，旱災風險目前仍是未知數，未來減產趨勢仍需待俄羅斯與美國春季收成，若出現歉收加上反聖嬰現象，將推升小麥價格上揚。

DTN 的首席分析師 Todd Hultman 表示，美國國家氣象局 (NWS) 預估，美國西部的「大型旱災狀況」將向下延伸至南部平原，並在未來幾個月內加劇，USDA 也表示，8 月至今許多重要的俄羅斯冬小麥產區的降雨總量也持續創 30 年來新低，此外，全球最大小麥出口國之一的阿根廷也出現惡劣的乾旱現象。

Hultman 指出，以往年底時小麥價格通常不會有太大波動，最近的小麥漲勢主要是基於乾旱問題，不過，在乾旱問題發生前，美國農業部 (USDA) 也曾估計， 2020 年至 2021 銷售年度美國軟紅冬麥的期末庫存降至 1.08 億蒲式耳，是六年來的最低水平。

因此，隨著用在蛋糕、餅乾的美國軟紅冬麥的供應趨緊，以及目前的乾旱問題，投資人紛紛認為 2021 年有可能出現減產，因此樂看小麥明年的牛市格局。

不過，Hultman 表示，現階段全球還沒有小麥短缺的情況，USDA 數據指出，2020-2021 年全球小麥期末庫存上調 210 萬噸，將至 3.215 億噸寫新紀錄，預計俄羅斯小麥產量也將增加 500 萬噸，至 8300 萬噸，是有記錄以來第二大收成規模。

在需求方面，受到美中第一階段貿易協議約束影響，預估中國的小麥需求將持續強勁，由於 USDA 規定中國的小麥採購量為 750 萬噸，使中國一躍成為「全球 2020-2021 銷售年度的第三大進口國」。

Bestweatherinc.com 氣象顧問 James Roemer 表示，除貿易協議外，中國增加進口還有一部份原因在於今年夏天洪水氾濫問題，導致中國提升穀物進口，以支應玉米和大豆的歉收。

對此，Hultman 強調，儘管俄羅斯乾旱的天氣的確會對 2021 年的產量構成威脅，但目前剛步入冬季僅能靜觀其變，若未來俄羅斯與美國持續乾旱導致明年春天出現歉收，加上反聖嬰現象 (La Niña) 以及持穩的需求，明年小麥價格有可能因此上漲。