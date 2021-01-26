糧食重要性高於政治 澳洲12月出口中國小麥大幅增加

雖然外傳由於政治緊張加劇，中國可能會禁止由澳洲進口小麥，但與此相反，上個月澳洲對中國的小麥出口大幅增加。

根據澳洲統計局 (ABS) 的初步貿易數據，在兩國之間沒有小麥貿易的 3 個月後，12 月出現了數十萬噸小麥交易，價值 2.48 億澳元 (1.912 億美元)。

最終出口數額仍待下個月確定，但據周一 (25 日) 的初步數據，2020 年澳洲對中國的出口總額達到 1452 億澳元，僅較前一年略低 2.16%，而 2019 年的金額是 1988 年建立數據以來最高。

大宗商品分析機構標普全球普氏 (S&P Global Platts) 的數據顯示，目前中國糧食短缺，部分原因是競爭激烈的黑海市場供應短缺，澳洲上月向中國出口了 60 萬噸小麥，本月又出口了 11 萬噸。

除了輸往中國之外，標普全球普氏表示，越南和印尼上月分別收到了 26.5 萬噸澳洲小麥。

俄羅斯供應短缺

農業定價編輯 Takmila Shahid 指出，有鑑於俄羅斯的出口限制導致競爭減弱，澳洲不僅可以向東亞市場供應小麥，還可以向中東和非洲市場供應小麥，這些地區傳統上由黑海和歐洲供應商占主導地位。

澳洲輸往中國的 60 萬噸小麥於 9 月訂購，12 月成功出口，未如煤炭等商品一樣無法卸載。

報導稱，中國買家原被要求降低向澳洲的購量，但由於澳洲小麥價格低，而且供應充足，俄羅斯則因國內食物上漲，而在去年 2 月至 6 月之間推出出口稅，從而抑制了其出口，也降低在國際市場的競爭力。

預計澳洲出口仍將增加

相較之下，經過連續 3 年的乾旱，澳洲本季的小麥大豐收。根據澳洲農業和資源經濟科學局 (ABARES) 的最新展望，在截至 2021 年 6 月的財政年度，澳洲的小麥產量和出口預計都將增加一倍以上。

小麥產量飆升之際，中國正大舉購買小麥和穀物，以補充受惡劣天氣影響的農業供應，並在非洲豬瘟疫情導致中國生豬大量死亡後，重建豬肉行業。

標普全球普氏預計，全球玉米供應吃緊將至少持續到 6 月份。這意味著，隨著中國進口商—尤其是飼料生產商—繼續尋找玉米替代品，小麥需求將繼續旺盛。