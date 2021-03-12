【統一投信】市場良性修正  科技股後市漲相佳

美國長債殖利率出現急升，打擊市場投資情緒，也讓 2 月中旬以來美股及其他漲幅較高的指數及類股出現大幅修正，尤其是先前漲勢較快的科技類股，跌幅顯著。但科技股漲勢與獲利成長力仍保持一致，並非不具基本面的泡沫，漲多良性修正，也更加突顯科技產業逢低布局的長線投資價值。

統一投信表示，FED 主席鮑爾近期言論對通膨預期升溫表示並不擔憂，保持無需改變當前寬鬆政策的鴿派態度，美國財長葉倫也認為，1.9 兆美元紓困計畫將帶動美國經濟強勁復甦，若經濟過熱，仍有其他工具可以因應通膨失控，目前資金面並無收緊之虞。

以基本面來看，經濟合作發展組織 (OECD) 最新報告上調今年全球 GDP 增長率至 5.6%，優於先前預期的 4.2%，調整主因為各國廣泛施打疫苗、美國推出 1.9 兆美元紓困方案，將使得全球經濟前景更加明朗，且全球產出有望在今年中回升至疫前水準，總體經濟基本面欣欣向榮。

統一投信並指出，企業獲利能力是決定股票評價的重要因素。湯森路透預估 S&P 500 指數成分股今年全年獲利將強勁成長 23.9%，企業盈餘提升有助於支撐股市上行，前景樂觀。科技股先前漲幅雖然較高，但與獲利成長力保持一致，其漲勢並非不具基本面的泡沫，漲多的良性修正，更加突顯科技產業逢低布局的長線投資價值。

統一全球智聯網 AIoT 基金經理人林鴻益認為，股市調整期間，類股輪動加快，不過，全球疫苗持續施打，經濟樂觀復甦下，預計本輪股市的劇烈修正將告一段落，再大幅下探的機率不高，投資上宜把握市場震盪向上期的逢低布局機會。

此外，受惠今年全球經濟加速復甦的週期性類股，包括原物料、航運、航空及觀光等類股，近期股價活躍，雖吸引資金分流，但科技類股的高估值已逐步獲得消化，具優勢技術、長線競爭力的企業仍吸引資金逢低進駐。

林鴻益表示，投資題材上，創新科技產業仍是主軸，因其獲利成長性較高，長線趨勢明確，尤其是半導體以及電動車相關產業最為看好。5G、AI、物聯網、雲端等仍是未來主流趨勢，仍有許多潛力個股值得挖掘。

此外，今年為電動車銷量起飛元年，將有多個大廠的新車款上市，進入百家爭鳴時代，並持續拉高電動車在汽車產業的滲透率。根據 Marklines 預估，至 2025 年電動車年銷量將較 2020 年成長 3.3 倍至 1,200 萬輛，複合年增率達 33.8%，相關產業鏈後市可期。

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