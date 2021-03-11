【聯邦投信】美紓困案通過，利多撐腰、電子股需求暢旺有望帶動台股再上！

美國在 3/10 正式通過 1.9 兆美元紓困法案，美股上演慶祝行情，道瓊指數今晨續創歷史新高，台股也受到激勵，開盤後立即衝上萬六！聯邦投信指出，近期因半導體、電子類股大幅修正，使台股連續數日高檔震盪，但整體而言，類股輪動仍健康，資金僅是獲利了結並轉向傳產、金融等落後補漲產業，只要資金持續充沛、基本面展望不變下，大盤仍有機會再向上！

下游需求持續暢旺，資金有望回流電子股

聯邦金鑽平衡基金經理人林建良指出，OECD 在 3/9 時上修全球經濟成長率預測，預期全球國內生產毛額（GDP）將在 2021 年中之前，就超過 COVID-19 爆發前的水準，相比去年 12 月預測的時間整整提前約六個月。而美國也正式在 3/10 通過拜登 1.9 兆美元的新刺激方案，後續將有望再推動 2 兆美元的基礎建設刺激方案，預期經濟將持續回溫，並有助資金回流股市。

林建良表示，雖然近期電子股修正較大，但上市櫃公司的整體獲利卻不斷創新高，受惠 WFH 及教育電子化的趨勢影響，PC、NB 等下游需求仍暢旺，目前僅是資金的健康輪動，在基本面仍佳的展望下，資金有望流回電子產業。

展望後市，林建良認為近期台股將處輪動格局，預期短線將由科技股輪動至傳產類股，看好即將進入旺季的航運、貨櫃、水泥及塑化族群；長線則看好半導體、電子等產能滿載之產業。整體而言，國內外資金仍充沛，投資人宜持續關注美國財政刺激政策與即將到來的財報公布期，逢低仍可加碼布局。

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