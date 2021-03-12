WSJ：中國整頓阿里巴巴 擬開出天價罰款

華爾街日報 (WSJ) 引述知情人士報導，中國反壟斷主管機關考慮針對違反試場競爭行為，對阿里巴巴處以創紀錄罰款，金額可能超過歷來中國罰款紀錄、即高通 2015 年因反競爭支付的 9.75 億美元。

報導指出，監管機關還在考慮是否要求阿里巴巴分拆一些與主要網路零售業務無關的資產，以及是否停止強迫商業用戶只能在自家或競爭對手的平台間「二擇一」開店。

這些措施仍須經中國最高領導階層批准。阿里巴巴和中國國家市場監督管理總局皆未回應這篇報導。

阿里巴巴在創辦人馬雲帶領下一路壯大成為中國版的亞馬遜，監管機關和地方官員的支持不可或缺，但馬雲去年 10 月批評中國金融監管制度後，阿里巴巴受到一連串打壓，螞蟻集團上市計畫更喊卡。

報導指出，阿里巴巴現在面臨兩大挑戰，在矯正主管機關宣稱的反壟斷行為的同時，也要追隨北京當局的政治議程。這些措施雖然痛苦，卻不至於拖垮這家版圖橫跨網路零售、娛樂、媒體和雲端的大型公司。

在北京當局眼中，螞蟻是顛覆者，可能威脅到金融體系，阿里巴巴則是中國的驕傲，是對中國經濟至關重要的科技創新最佳例證。

WSJ 認為，阿里巴巴去年淨利接近 200 億美元，支付罰金等於是用錢解決問題，之後就可以繼續前進。一些阿里主管甚至認為，在公司飽受監管不確定性和員工士氣低落的情況下，天價罰金反而能讓公司暫時喘口氣。

從去年底被中國主管機關盯上至今，阿里巴巴市值已經蒸發超過 2000 億美元或四分之一。