關係解凍？中國官方表揚大會阿里巴巴意外名列其中

周四 (25 日) 在中國北京舉行一場與擺脫貧困的表揚大會，這次會議由中國國家主席習近平舉行，當中最受到關注的就是阿里巴巴 (9988-HK) 受到表揚。外界猜測在中國政府一連串針對網路電商平台企業的改革規定實施後，這緊張氣氛似乎有所緩和。

中國官方介紹阿里巴巴在協助農村地區擺脫貧窮的貢獻，統計顯示阿里巴巴平台 8 年來幫助農產品銷售總額達到 1 兆人民幣。近 3 年，幫助 832 個國家級貧困縣市在網路銷售額超過 2700 億 9 人民幣。

同時，「螞蟻森林」種樹 2.2 億棵，並創造 73 萬人次綠色就業，帶動貧困農民收入成長逾 1 億人民幣，同時也幫助貧困地區群眾就業超過 30 萬人。

(圖片: AFP)

這次中國官方公開表揚企業不止阿里巴巴一家，但在螞蟻金服被暫停上市後，來自中國官方針對阿里巴巴與螞蟻金服的負面評論不斷，在這個敏感的時機點官方釋出善意，市場都在猜測螞蟻如果能達成監管條件，上市之途可重新展開。

去年 11 月螞蟻上市意外被暫停，引發多檔重量級基金在去年第四季合計減碼 1 億股阿里巴巴股票，金額高達 890 億美元，這是美國上市公司中投資減少最多的一次，是排名第二的 Salesforce 三倍多。

去年第四季，阿里巴巴股價重挫 20.83%，不過今年以來，股價已有所反彈，截至週三收盤，阿里巴巴今年漲幅達 7.57%。

雖然阿里巴巴被不少基金減碼，但橋水、高盛、友邦保險卻積極掃貨。根據最新的 13F 報告，橋水在去年第四季加碼阿里巴巴 19%。截至去年第四季底，橋水持有 160 萬股阿里巴巴股票，市值達 3.75 億美元。

高盛持有阿里巴巴股數在去年第四季上升 7%。截至第四季底，其持有阿里巴巴 1798 萬股，市值約 41.85 億美元；阿里巴巴是高盛持股第八大的權值股，也是持股市值最高的中概股。

