不擔心監管風險 投資者搶買阿里巴巴的50億美元債券

儘管面對中國的監管壓力，阿里巴巴 (BABA-US) 50 億美元的美元債券發行，創出了逾 380 億美元的超額認購，顯示投資人對阿里巴巴依然信心滿滿。

《路透》引述知情人士的說法，幾家主權財富基金以及備受矚目的美國多頭基金，都在買家之列，對各天期到期的債券需求「極其強勁」。

阿里巴巴此次發債包括 10 年期、20 年期、30 年期和 40 年期債券，最終發行利率相對於相同期限美債殖利率的溢價，比初始指導價低了 30 到 40 個基點，說明投資人的信心。

這次債券發行，是去年 5 月騰訊控股 60 億美元債券發行以來，最大規模的美元債券發行。

雖然自螞蟻集團 IPO 遭到暫緩以來，阿里巴巴面對了重重風波，但隨著馬雲上個月短暫的公開露面、螞蟻集團整改的啟動，人們預計，這家科技巨頭已經躲過最糟的狀況。而華盛頓不禁止美國人投資阿里巴巴的決定，也降低了人們對其未來前景的擔憂。

消息人士說，阿里巴巴需要中國中央經濟計畫者國家發改委的批准，才能發行債券，這使投資者相信，監管機構不會對這家公司施加太大的鎮壓。

阿里巴巴曾表示，將使用這筆資金幫助償還離岸債務，並為未來的潛在收購和「互補業務」投資提供資金。

在獨立投資研究網路 Smartkarma 上發文的分析師 Mitchell Kim 表示，阿里巴巴不需要現金，但就像其他大型科技公司，他們試圖利用低利率環境得利。