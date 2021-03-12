〈新股IPO〉百度香港上市今啟動招股 入場費14899港元

中國搜索引擎巨頭百度 (BIDU-US) 周五 (12 日) 正式啟動在香港第二上市的公開招股，截止認購日期為下周三 (17 日)，將發售 9500 萬股。

根據招股書，百度這次將 5% 股份在香港公開發售，招股價上限每股為 295 港元，預計集資最多 280 億港元。以每手 50 股計，一手入場費 14899 元。股份上市編號為 9888，掛牌日期暫定為 3 月 23 日，美銀證券、中信證券及高盛為聯席保薦人。

香港第二上市的消息傳出後，促使美股周四大漲，收 272.38 美元，漲 6.76%，總市值 914.2 億美元。

百度先前在 3 月 1 日召開的臨時股東大會上通過了拆股事宜，把 10 股 ADS(美國存託股票) 代表 1 個普通股，更改為 1 股 ADS 代表 8 個普通股，也就是以 1∶ 80 的比例進行了拆股，即日生效。

招股資料顯示，百度去年全年收入 1070.74 億元人民幣，年減 0.3%；核心業務收入 787 億元人民幣。其中，在線營銷佔比最大，達 84%，分項收入 663 億元人民幣，年減 5%；於雲服務占比 12%，分項收入 92 億元人民幣，年增 44%；而旗下非核心的影視串流平台愛奇藝，在線營銷收入錄得 68 億元，年減 18%。

不過，百度經營方向已有所調整，去年開始以人工智能 (A.I.) 公司自稱，著力拓展移動生態，智能雲和智能駕駛三大產業，做為新的成長引擎。

百度指出，此次香港上市的募資用途將圍繞持續科技投資，促進以人工智能為主的創新商業化；進一步發展百度移動生態，進一步實現多元變現等方面展開。