ARK每日追蹤：大賣騰訊ADR 34萬股 減碼阿里巴巴、蘋果、Saleforce

華爾街新興「女股神」Cathie Wood 在 2013 年創辦 ARK 基金，ARK 向來專注投資科技創新族群，包括自動車、區塊鏈、基因、互聯網企業等，Cathie Wood 更因為在 2020 年大舉壓注特斯拉，讓她所創立的 ARK 基金績效傲人而聲名大噪。

anue 鉅亨網每日為投資人整理 ARK 系列基金倉位變化，包括 ARKF、ARKG、ARKK、ARKQ、ARKW，以下是 3 月 1 日之個股進出明細。

買進 賣出 DKNG IBKR KSPILI MELI ADPT RHHBY BLI PSTI SURF HIMS SRPT BMY RPTX SSYS EXAS SPLK TXG SNAP TDOC REGN AONE PINS PYPL NVS JD ICE FLIR HON CRM BABA TCEHY AAPL

週一 (1 日) ARK 基金繼續減持騰訊 ADR，共賣出 34 萬股約 3000 萬美元，同時並小幅減碼阿里巴巴 (BABA-US) 與蘋果 (AAP-US)、Saleforce (CRM-US) 等科技股。

另一方面，ARK 則是繼續增持遠端醫療服務商 Teladoc (TDOC-US)，也小幅加倉 PayPal (PYPL-US) 與京東 (JD-US)。