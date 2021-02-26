全球最大主權基金加碼中企 阿里巴巴權重排第一

2 月 25 日，挪威政府全球養老基金公佈 2020 年年報。內容顯示截至 2020 年底該基金持股中包含 742 家中國企業，當中持股比重最高者為阿里巴巴。至於 A 股上市企業持股比重最高則是中國平安。

與 2019 年年底相比，2020 年挪威政府全球養老基金中，中國股票投資市值從 2361 億人民幣成長至 3205 億人民幣。該基金在 2020 年中國股票持股市值成長 35.8%；而以人民幣計算，中國股票投資平均報酬率高達 29.7%。

該基金對於中國股票持股前三大分別為阿里巴巴、騰訊、美團，持股市值分別為 425 億人民幣、380 億人民幣、127 億人民幣。而阿里巴巴與騰訊更是躋身挪威政府全球養老基金的前 20 大權值股。至於 A 股最大持股為中國平安，持股市值為 82 億人民幣，貴州茅台持股市值則達 42 億人民幣。

另一方面與 2019 年底相比，該基金對很多中國企業進行加碼，如蔚來汽車，2019 年底持股佔總股本比例只有 0.03%，2020 年底則升至 0.87%；小米集團則是從 0.62% 上升至 0.78%；京東集團則是從 0.38% 上升至 0.78%。

此外，截至 2020 年底，該基金總資產價值達 8.35 兆人民幣。其中，權益類資產投資比重約 72.8%，固定收益類資產投資比重 24.7%，房地產投資約為 2.5%。

挪威政府全球養老基金 2020 年績效不差，整體投資報酬率達 10.9%。其中，權益類資產投資報酬率為 12.1%。在權益資產投資績效中，科技類股為領頭羊，此類股票去年報酬率超過 40%。

