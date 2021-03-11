〈紐約匯市〉核心通膨比預期溫和 美元貶 比特幣上漲 市值重返1兆美元 

最新數據顯示美國 2 月通膨溫和，美債殖利率下滑，指標 10 年期公債標售結果顯示市場需求普通，美元周三 (10 日) 應聲走低；全球經濟成長前景好轉，澳幣、英鎊等較高風險貨幣攀高。

追蹤美元兌一籃子貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 紐約尾盤下跌 0.17% 至 91.845。

美國 2 月消費者物價指數 (CPI) 出現一年來最大增幅，但由於航空旅行等服務需求疲軟，核心通膨仍溫和，不計生鮮食品和原油等變動較大項目的物價漲幅為 0.1%，小於市場預估的 0.2%。

美債殖利率在 CPI 公布後下滑，市場原本預期通膨前景更強。

美元指數今年來隨著美債殖利率升勢攀高，反映殖利率上升提高了美元的吸引力，加上債市下跌動搖投資人信心，提高對避險美元的需求。

FXstreet.com 高級分析師 Joseph Trevisani 說：「年初以來，美元走勢一直追隨美國利率，我不認為這種情況會改變。」

美國財政部周三標售 10 年期公債，結果顯示市場需求溫和，投標倍數低於平均水準；財政部預定周四標售 30 年期公債。

由於兩周前標售 7 年期公債需求不佳引爆債市賣壓，本周財政部標售美國公債受到密切關注。

美國財政部將於周四標售 30 年期公債。

Merk Hard Currency Fund 投資組合經理 Axel Merk 說：「公債變得更強勁，意味著相較之下，美元的吸引力可能降低。公債之前遭遇巨大的拋售潮，許多人可能會認為拋售有些過了頭。」

全球復甦前景好轉，澳幣、紐元雙雙升值 0.27%。

歐元兌美元升值 0.16% 至 1.1915 美元。歐洲央行 (ECB) 周四將召開決策會議，可能討論如何央行因應殖利率節節攀升的情形。

加拿大央行周三維持利率於 0.25% 歷史低谷不變，央行表示，加拿大經濟面對第二波疫情展現優於預期的韌性。加幣兌美元貶值 0.06% 至 1.2629 美元。

比特幣總市值收復 1 兆美元整數，Coindesk 最新報價為 56878.98 美元，24 小時內上漲 4.6%。

截至周四 (11 日) 台灣時間約 6:00 價格：