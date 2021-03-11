1.9兆美元刺激即將落地 拜登接下來力拼基礎建設計畫

美國國會通過 1.9 兆美元刺激計畫後，拜登政府和民主黨人將衝刺下一個優先施政項目：基礎建設計畫。拜登競選時提出斥資 2 兆美元投資基礎建設和乾淨能源，兩黨雖然認同基建重要性，但資金從何而來將引發角力，加上民主黨內部也有雜音，要通過沒那麼簡單。

美國總統拜登近日會晤兩黨議員、工會代表及政府官員，討論基礎建設計畫的輪廓。國會民主黨人預期，拜登最快將在頒布刺激法案後，立刻推動基建計畫。

目前尚不清楚基建法案可能涵蓋的內容，但拜登競選時承諾推動 2 兆美元計畫，實現 2035 年以前實現「零碳發電」，並創造數百萬個滿足 15 美元最低時薪條件的工作機會。

美國土木工程師學會 (ASCE) 上周發布報告，對美國基礎設施給予「C-」評分，並表示未來 10 年美國必須斥資 2.8 兆美元，更新公路和鐵路，凸顯美國政府升級基建的重要性。

民主黨內也有雜音

兩黨都認同改善基礎建設的必要性，但對具體內容以及資金來源看法不同。隸屬民主黨的眾議院運輸和基建委員會主席 Peter DeFazio 說，國會可以透過透過預算調解程序 (reconciliation) 通過基礎建設案，亦即比照 1.9 兆美元財政刺激在沒有共和黨議員支持下，於參議院表決闖關的做法。

國會通過法案需要至少 60 票支持，目前兩黨在參院各掌握 50 席，但透過調解程序以及副總統賀錦麗的決勝票，法案得以在參院過關。

但民主黨進步派和溫和派對基建計畫的看法也有出入。例如民主黨參議員 Joe Manchin 雖然主張基建計畫規模應該多達 4 兆美元，但他表示，在缺乏共和黨支持的情況下，不會支持任何基建立法。

Raymond James 分析師 Ed Mill 說：「具體內容付之闕如，反映未來幾個月將面臨的潛在問題。」