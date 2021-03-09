美元是熊市反彈或觸底回升？交易員持續關注美債走勢

美債殖利率的上升正在提振美元，但美元當前是熊市的反彈，或是觸底回升？交易員對此仍爭論不休。

FactSet 數據顯示，美元指數周一 (8 日) 上漲 0.3%，至 92.268，來到去年 11 月 24 日以來新高。今年 3 月美元指數至今為止已上漲 1.5%，較今年 1 月的低點，反彈幅度來到 2.6%。

Jefferies 全球外匯主管 Brad Bechtel 周一給客戶的報告中說，這一趨勢仍將保持不變，至少在美債殖利率攀高時，美元會轉強。

10 年期美債殖利率上漲約 4 點，周一交易在 1.6% 上方。與此相應的變化，美股由先前高成長的科技股主導，轉向價值股等周期性股票。

當前市場的氛圍認為，隨著全球經濟復甦，美國表現有望超越其他主要經濟體，這促使美國聯準會將比其他主要中央銀行，更快地撤回貨幣刺激措施。Bank of America 分析師 Ben Randol 在周一的報告中說，這樣的預期已開始增強。

Randol 表示，聯準會有望更快正常化的預期，已經開始廣泛地支撐美元，這支持了對基本面成長，以及利率脫鉤而看漲美元的論點。

不過，許多分析師相信，殖利率的上升不太可能持續，一旦全球債市恢復平衡，美元將會下挫。

Standard Bank G10 戰略主管 Steve Barrow 指出，從殖利率與美元的吸引力來看，對通膨的預期提高，實際上將損害殖利率帶來的提升效果，他預計名目 10 年期國債殖利率的升勢，到 2% 之後將失去動力。

就技術面上，Barrow 認為，美元指數上周五收在 100 日均線上方，但走向 200 日均線，將面臨潛在的嚴峻考驗。