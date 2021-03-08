〈美股早盤〉1.9兆美元紓困案參院闖關成功 道瓊大漲逾200點 科技股續承壓

美股三大主要指數周一 (8 日) 開盤漲跌互現。截稿前，道瓊工業指數點漲逾百點或 0.4％，那斯達克指數扭轉早前跌勢，小漲 0.1%，標普 500 指數於平盤狹幅震盪後走揚，小漲 0.4%，費半跌勢稍微收斂，小跌 0.1%。

拜登提出的 1.9 兆美元紓困法案周六 (6 日) 於參議院闖關成功，最快本周二 (9 日) 送交眾議院表決，預計拜登將於 3 月 14 日前簽署立法。

對於額外刺激措施驅動經濟增長與加劇通膨的預期，繼續推升美債殖利率。截稿前，10 年期美債殖利率漲至 1.582％。美元指數漲至 92.205。

數周以來，疫苗接種進展加上強勁經濟數據帶來的復甦勢頭，不斷打壓高估值科技股的表現。那指上周跌幅超過 2％，為連續第三周下滑，投資人持續押注，隨著防疫封鎖令告終，曾經受惠於遠端商機、宅經濟的通訊、媒體和網購公司獲利增長將因此放緩。

除亞馬遜 (AMZN-US) 與臉書 (FB-US) 外，蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US)、Alphabet(GOOGL-US) 和特斯拉 (TSLA-US) 在內等科技巨頭周一開盤繼續走跌。

大宗商品消息面，沙烏地阿拉伯最大原油設施遭到無人機襲擊，雖原油產能不受影響，國際油價仍一度大漲。截稿前，布蘭特原油小跌 0.6％，暫報每桶 65.69 美元，WTI 原油跌 0.75％，暫報每桶 68.84 美元。

截至台北時間周一 (8 日)22 時許

道瓊指數上漲 209.30 點或 0.66%，暫報 31705.60 點

那斯達克上漲 30.96 點或 0.24%，暫報 12951.11 點

標普 500 指數上漲 14.14 點或 0.37%，暫報 3856.08 點

費半下跌 3.36 點或 - 0.12%，暫報 2917.39 點

台積電 ADR 下跌 1.74% 至每股 118.70 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.582%

紐約輕原油下跌 0.61% 至每桶 65.69 美元

布蘭特原油下跌 0.75% 至每桶 68.84 美元

黃金下跌 0.47% 至每盎司 1690.50 美元

美元指數上漲 0.23% 至 92.205 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

奇異 (GE-US) 早盤上漲 3.38％，至 14.06 美元。

知情人士透露，奇異將以約 300 億美元價格，將自家的飛機租賃業務與愛爾蘭同業 AerCap 合併，預計最快周一宣布這項消息。

迪士尼 (DIS-US) 早盤上漲 3.92％，至 197.44 美元。

考慮到疫情趨緩，美國加州上周五 (5 日) 宣布將逐步重啟戶外活動，根據最新開放指南，加州迪士尼主題樂園最快可在 4 月 1 日重新開放，不過入園者暫時僅限於加州居民。

McAfee(MCFE-US) 早盤上漲 9.58％，至 23.22 美元。

網路安全公司 McAfee 宣布與私募基金 Symphony Technology Group 為首的財團達成最終協議，以 40 億美元、全現金交易方式，將自家企業業務售出。

今日關鍵經濟數據：

台北時間 23:00 將公布美國 1 月批發庫存月增率終值，前值 1.3%

華爾街分析：

Pictet Asset Management 多重資產基金經理 Shaniel Ramjee 表示，鑑於消費活動為美國 GDP 主要貢獻來源，現金支票將成為經濟增長的主要驅動力。他認為，美國強勁的經濟基礎、通過紓困法案的樂觀情緒，以及油價引發通膨預期升溫，這些因素都可能繼續推動美債殖利率走高。

CMC Markets 首席市場分析師 Michael Hewson 認為，市場對 1.9 兆美元紓困案在參議院過關缺乏反應，顯示這項消息在某種程度上已被市場消化。

德意志銀行 (Deutsche Bank) 策略師 Jim Reid 指出，若紓困法案能夠完整於眾議院表決通過，美國將經歷更上一層的經濟增長，對殖利率和通膨的擔憂也可能隨之加劇。