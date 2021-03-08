本季手機產量估年增逾2成 全年有望回升至13.6億支 年增近1成

研調機構 TrendForce 出具最新報告指出，受惠智慧型手機品牌積極搶食華為釋出的市占，以及蘋果新機熱銷，預估本季手機生產總量可望達 3.42 億支，有別於以往淡季約季減 2 成的情況，本季估僅季減 6%、年增 25%；全年產量則有望回升至 13.6 億支，年增 9%。

TrendForce 認為，隨著全球疫情趨緩，手機產業可望逐步復甦，透過週期性換機需求及新興地區新增需求帶動下，全年智慧型手機生產總數可望回升至 13.6 億支，年增 9%，不過，受到晶圓代工產能吃緊，導致智慧型手機用 AP、TDDI 等供貨有限，品牌廠多只能以可取得的瓶頸料件數量進行生產排程，將使今年淡、旺季界線模糊，季增長幅度縮小。

手機品牌趨勢方面，TrendForce 表示，LG 過去在高階手機創新研發上不遺餘力，但實際銷售表現難敵三星、蘋果高階產品競爭；中低階產品則受中國品牌價格優勢壓制，手機市占自 2016 年後逐年衰退，2020 年生產排名滑落至全球第九。LG 今年初將關閉或出售手機部門，且暫停新案開發，替華為式微後的智慧型手機市場再添變數。

TrendForce 統計，去年第 4 季智慧型手機產量共 3.64 億支，其中蘋果憑藉 5G 新機站穩高階市占，加上採取積極的定價策略，去年第 4 季生產量達 7760 萬支，季增 85%，一舉超越三星拿下全球季度冠軍，其中 iPhone 12 系列新機占比更高達九成。

TrendForce 指出，蘋果本季可望受惠 iPhone 12 系列持續熱銷，帶動生產總數達 5400 萬支，新機占比約 8 成；產品策略方面，蘋果下半年將推出 4 款旗艦新機，預計同樣維持積極定價策略，硬體部分除搭載 A15 仿生晶片外，其餘則以優化既有功能為主，可視為 iPhone 12 系列的延伸機種。

三星受到蘋果推出新機產生排擠效應，以及歐美等地節慶舖貨結束影響，去年第 4 季生產量約 6700 萬支，季減 14%，生產量位居第二，TrendForce 預估，三星本季為維繫高階市占將提前發表旗艦新機 Galaxy S21，並同步祭出定價優惠刺激銷售，預估本季生產總數可達 6200 萬支，重回全球第一。

TrendForce 認為，隨著中國品牌崛起，三星龍頭地位備受考驗，產品策略未來主打大螢幕的 Galaxy Note 系列與折疊螢幕 Fold 系列可望合而為一，主力銷售仍以涵蓋低至高階產品、訴求高規格配置及價格優勢的 Galaxy A 系列為主，迎戰以高性價比著稱的中國品牌。

OPPO、小米及 Vivo 去年第 4 季生產量分別為 5000 萬支、4700 萬支及 3150 萬支，分別拿下第三、第四及第六名，TrendForce 推測，3 家品牌本季積極布局海內外市場，不過受限於目前晶圓代工產能緊缺，限縮三家業者在生產總數的增長表現。產品策略方面，三家皆在高階產品創新研發上保持積極，力求取代華為的高階手機市場，而小米與 OPPO 也透過具高度性價比的 Redmi、Realme 系列搶攻市占，其中小米因布局海外市場較早，預估全年市占表現將更勝一籌。

華為在中美關係緊張後所採取的高庫存策略，有助減緩美國商業制裁造成的衝擊，各季的生產目標也以維穩，去年第 4 季仍有 3450 萬支的生產表現，季減 21%，位居第五。

TrendForce 表示，若相關零組件未能在第 1 季底前取得出貨許可，預估該品牌將在今年第 2 季底面臨物料供給斷層，此外，自 2021 年初起，華為子品牌榮耀 (Honor) 正式拆分而出，同樣受限於晶圓代工產能吃緊，預估今年新榮耀 (new Honor) 的生產表現將因此受侷限。