蘋果iPhone 11成為去年全球最暢銷手機 iPhone 12 mini意外擠進前十

根據調研公司 Omdia 的數據顯示，蘋果 (AAPL-US) 的 iPhone 11 成為 2020 年全球最受歡迎的智慧型手機。另外，即使 iPhone 12 mini 在先前曾傳出銷售不佳可能停產的消息，該機型仍意外擠進銷售前十名。

數據顯示，蘋果的 iPhone 11 在 2020 年的銷量達到 6480 萬支，成為全球銷量排名第一的智慧型手機。iPhone SE 則排名第二，銷量為 2420 萬支。iPhone 12 則賣出 2,330 萬支，排名第三。6.1 吋的 iPhone 12 在去年 10 月至 11 月期間被譽為最受歡迎的 5G 智慧型手機。

在去年 10 月至 11 月期間蘋果新發布的四款機型中，iPhone 12 mini 被認為是銷售最差的智慧型手機。儘管該機款被貼上失敗的標籤，並有報導稱蘋果將在今年第二季度停止生產該產品。但 Omdia 的數據顯示，這款 5.4 吋的機型在全球銷量達到 1450 萬台排名第十。另外，iPhone 12 Pro Max 則以 1680 萬支的銷量排名第七。

(圖表取自 wccftech)

報告中指出，在 2020 年全球智慧手機銷售前十名當中，蘋果 iPhone 就有 5 款機型進入榜單當中。相較之下，Android 智慧型手機中，雖然有 5 款機型進入榜單，但全都是中階以下的機型。而旗艦機型則沒有一款進入前十名當中。

三星的入門級 Galaxy A51 和中階款手機 Galaxy A21s 分別獲得第四和第五名，銷售量分別為 2320 萬支和 1940 萬支。

報導指出，相關結果可能也暗示了蘋果在 2021 年的成功，因為如果這樣的趨勢持續下去，iPhone 出貨量有望再創新高。