宏捷科攻手機PA、WiFi商機 漲價效應Q2發酵

砷化鎵晶圓代工廠宏捷科 (8086-TW) 因應成本、匯率影響，首季已通知下游客戶將調整代工費用，據了解，漲幅約 1 成，但漲價效應不溯及既有訂單，預估 4-5 月漲價效應才會逐步浮現，至於產能方面，受機台交貨遞延，估第 2 季才會達到 1.5 萬片目標，宏捷科也將持續擴產，全年 2 萬片目標不變。

宏捷科受惠手機 PA、WiFi 需求強勁，元月營收連 6 個月成長，且續創逾 5 年、近 61 個月新高，公司看好，今年在需求強勁、漲價效應浮現下，營收可望保持逐月成長，目前訂單最遠已可看到第 3 季。

因應手機 PA、WiFi 需求，宏捷科近年積極擴產，已陸續向漢唐 (2404-TW)、佳能半導體添購設備，但受疫情影響裝機時程，原定去年底月產能達 1.5 萬片計畫，將再遞延至第 2 季完成，目前產能利用率也維持滿載，今年逐季擴廠計畫不變，仍維持今年底月產能達 2 萬片目標。

另一方面，宏捷科過往手機 PA 主要集中中國 4G 手機，去年也開始布局 5G PA 產品，近期已進入產品驗證階段，最快 4 月就可望小量出貨，仍以中國手機品牌為主，預計下半年逐步放量，但今年數量仍會以 4G 手機 PA 產品為主。