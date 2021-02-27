上季歐洲智慧型手機銷售 蘋果擊敗三星奪冠

週五 (26 日) Counterpoint Research 發布的最新數據顯示，蘋果在 2020 年第四季歐洲智慧型手機銷售了 1570 萬台 iPhone，市佔率 30% ，擊敗三星奪冠。

2020 年第四季歐洲智慧型手機銷量以三星位居第二，共銷售 1550 萬台智慧型手機銷量中，市佔率達 29%。小米以 910 萬台銷量位居第三。

2020 年第四季歐洲智慧型手機銷量 (圖片：Counterpoint Research)

全年度來看，三星以銷售 5980 萬引領全年歐洲手機銷售，蘋果銷售 4130 萬部 iPhone，市佔率達 22%，僅略低於蘋果 2019 年的銷售。

2020 年歐洲智慧型手機銷量 (圖片：Counterpoint Research)

西班牙和義大利瘋購小米的情況下，儘管蘋果和三星銷量最大，小米上季歐洲智慧型手機銷量達 2670 萬部，較 2019 年銷量多一倍，市佔達 14%。

Counterpoint 提到，蘋果在 2020 年全年銷售表現可能略差，但這並不能說明全部問題。

Counterpoint 稱，蘋果延遲推出 iPhone 12 首先推動了 iPhone 11 和 iPhone SE 展示非凡壽命的機會，在許多市場全年暢銷。其次增加了新設備的需求。事實上，iPhone 12 是迄今為止蘋果最成功暢銷的設備，促使蘋果在 2020 年第四季達 30% 市佔，創歷史新高。