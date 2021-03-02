小資族也可定期定額買美股ETF 金管會開放進沙盒實驗一年

小資族未來最低只要以 100 元美金，就可以「定期定額」買海外 ETF！金管會今 (2) 日宣布，已核准阿爾發證券投顧與永豐金證券共同申請進沙盒實驗，實驗期間一年，最快 3 個月內實驗會開放。

金管會表示，阿爾發投顧及永豐證於去 (2020) 年 11 月 12 日申請此創新實驗案，這是金融沙盒實驗的第 9 案，也是金管會今年度核准的首件創新實驗案。

金管會表示，過往金融機構的財富管理及海外證券複委託服務均有相當門檻，主要是現行複委託投資海外有價證券，只能以「定期定股」方式，但這項實驗可讓投資人以「定期定額」方式申購國外 ETF，但僅限美國交易所的 6 檔 ETF。

金管會進一步指出，對小資族來說，海外有價證券的資訊不一定容易取得，所以小資族較難自行規劃投資或資產配置，且專業建議和服務所費不貲，為了讓更多民眾取得優質理財服務，本創新實驗案在阿爾發投顧與永豐證合作下，由阿爾發投顧透過機器人理財服務，依照投資人風險屬性提供投資組合建議，利用 API 串接，讓投資人得依照該投資建議。

然後再透過永豐證以定期定額方式申購國外 ETF，使一般小資族群儘管只有小額投資，也能獲得專業資產配置及投資管理服務，期能協助小資族將資產布局全球，累積財富，達到普惠金融之目的。

操作方式為透過線上進行身份驗證與線上簽署合約，而永豐金證券的客戶可用手機號碼與上傳身份證照片，完成身份認證後以 MOBILE ID 完成簽署，客戶簽約後就是投顧會員，由機器人提供投資理財建議方案後，利用 API 就可以直接介接向永豐金證下單投資。

此實驗手續費是一年 AUM(資產管理規模) 的 1%；且實驗人數上限 5700 人，投資總金額 2 億元，只要其中一點達標，就不得再受理新投資人進行申購；而每位投資人「定期定額」的投資上限是新台幣 25 萬元，且投資人必須是永豐金證券的客戶，交易僅限定期定額、限制按月買進，不鼓勵短線交易。