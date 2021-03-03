Fed首度有官員對債市動盪表達不安 視通膨升溫為暫時現象

聯準會 (Fed) 理事布蘭納德 (Lael Brainard) 周二 (2 日) 表示，上周金融市場的某些發展引起她的注意，為第一位對美國長債殖利率陡升表達不安的官員。

布蘭納德在外交關係委員會 (CFR) 活動中被問到上周債市動盪時表示「正在密切關注市場情勢，上周金融市場中的某些發展和速度，引起我的注意。」

布蘭納德說，她擔心如果出現失序情況、或金融情勢持續收緊，將會拖慢 Fed 邁向就業和通膨目標至今取得的進展。

Fed 主席鮑爾在內的官員上周表示，長債殖利率上升是對經濟展望的信心。但不少市場專家警告，這樣的態度可能促使市場進一步推高長債殖利率，以挑戰 Fed 的決心。

10 年期美債殖利率和 30 年期美債殖利率，都在 2 月出現五年來最大升幅，反映投資人預期經濟成長將導致通膨加速升溫，可能促使央行比預想中更早收回刺激。

布蘭納德表示，美國經濟可能出現短期的通膨「爆發」，但物價水準不會有持久的改變。

她認為，如果經濟完全重啟，某些領域的需求暴增並導致供不應求，就有可能出現「暫時性的」通膨壓力。至於需求增加程度的多寡，將取決於未來國會財政措施的刺激效果，以及美國民眾是否願意把疫情期間累積的積蓄用在消費上。

布蘭納德說，美國過去 10 年來都無法實現 2% 通膨目標，凸顯 Fed 在政策方面必須保持「耐心」。

Fed 目前每月購買 1200 億美元公債和抵押擔保證券，並表示預料在就業市場和通膨率出現「進一步的實質進展」之前繼續購債。布蘭納德表示，目前美國經濟距離 Fed 理想的通膨和就業目標仍差得遠，需要一些時間才能達到進一步的實質進展。