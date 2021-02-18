1月會議紀要：Fed一段時間內不會縮減購債

週三 (17 日) 聯準會 (Fed) 發布一月的會議紀要顯示，鑑於美國經濟仍遠未達到其目標，Fed 官員認為可能需要「一段時間」才能取得實質性進展，將在未來保持寬鬆的政策。

上月會議後，Fed 宣布，維持近乎零利率，保持每月至少 1200 億美元的資產購買。

週三釋出的會議紀要顯示，目前美國經濟狀況與 Fed 的長期目標相去甚遠，在實現這些目標之前，必須保持 (寬鬆) 政策立場。未來「一段時間內」不會滿足縮減大規模資產購買計畫的條件。

Fed 還提到，量化寬鬆計劃已使 Fed 資產負債表增至近 7.5 兆美元，顯著緩解了金融狀況，並為經濟提供了實質性支持。在調整資產購買計畫前，與公眾溝通具重要意義。

該會議紀要寫道，多位與會者指出，Fed 必須在足夠大、足以保證改變購買步伐前，提早地清楚傳達出較長期目標進展的評估。

Fed 對通膨持樂觀看法，但對就業市場表現偏向謹慎。

會議紀要顯示：「多位與會者強調了區分這種相對價格的一次性變化和通膨潛在趨勢變化的重要性。這些變化可能會暫時提高可衡量的通膨水平，但不太可能產生持久影響。」「經濟活動的速度和勞動力市場的改善狀況在近月有所放緩。」

疫情影響方面，Fed 認為，刺激計劃和疫苗接種都有可能會向經濟提供可觀的支持。